Több mint 230 gyermek és kilencvennél több segítő vesz rész az 5. számú Általános Iskolában életre hívott Hetedhét Játékvárosban – nyilatkozta hírportálunknak Szabó Enikő. A szervező Mi egy Másért Közhasznú Egyesület szakmai vezetője, egy személyben a tábor vezetője elmondta, a gyerekek délelőtt háromszor egy, délután pedig kétszer egy órát tevékenykednek. Összesen harminckilenc műhely választható, 19-ben kézműveskedhetnek a fiatalok, a további húszban városfenntartó, - működtető és – ellátó tevékenységgel foglalkozhatnak, például postán, bankban vagy járási hivatalban is dolgozhatnak.

Szabó Enikő kiemelte, az idei év tematikájának a Föld, víz, levegő hármast választották, amely a közlekedési ismereteket állítja a középpontba. A rendőrség is jelen van a programon, hogy segítse a fiatalokat a szabályok elsajátításában, abban, hogy biztonságos szereplői legyenek a közlekedésnek.

Érdekesség, hogy a gyerekeket idén kevésbé vonzzák a külső helyszínek, pedig egyebek mellett kajakozhatnak vagy a békéscsabai repülőtérre is ellátogathatnak. Éppen ezért az épületben mozi is üzemel, illetve a gyerekek körében a fő témához kapcsolódó, nagyon népszerű szabadulószobát is építettek. A játékvárosba szerdán a szülők is ellátogathattak, és a több mint két óra alatt a műhelyeket és az említett szabaduló szobát is kipróbálhatták.