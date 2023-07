A nyári, felhőtlen vízparti pihenést beárnyékolhatják a különböző bőrpanaszok. Egy görög kutatás például vízi sportokat űző atlétákat vizsgált, és kiderült, minden ötödik sportoló megfertőződik évente legalább egyszer valamilyen típusú szemölccsel (leggyakrabban uszoda- vagy herpeszvírus okozta szemölccsel). A fertőzések előfordulása nyáron a legmagasabb, dr. Kósa Péter, az Affidea Magyarország bőrgyógyász szakorvosa elmondta, ennek oka, hogy gyakran mezítláb járkálunk a vizes padlón közös zuhanyzókban, strandokon, ahol nagyon könnyű összeszedni szemölcsöket.

– A vírusok életképesek maradnak egy ideig a vizes felületeken, s ha egy szemölccsel rendelkező ember sétál végig a padlón, akkor a bőrfelületéről vírusok kerülnek a csempére. Ezek az apró organizmusok a mikrosérüléseken keresztül behatolhatnak a bőrünkbe és ott szemölcsöt alakíthatnak ki. Ezért fontos a közösségi terekben, zuhanyozókban, strandokon a papucs viselete – részletezte. Hozzátette, a gomba még ennél is gyakrabban fordul elő, egyes becslések szerint a világ népességének 20-25 százaléka küzd valamilyen gombás bőrfertőzéssel.

– Bár manapság már számtalan készítményt kapni a probléma kezelésére, hámló, viszkető, vörös bőrpanaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni, mivel nem biztos, hogy gomba okozza a tüneteket, más is állhat a háttérben, amire nem jók a gombaölő krémek. Jobb, ha inkább bőrgyógyász diagnosztizálja és oldja meg a problémát – hívta fel a figyelmet a szakember. A különböző kórokozók fertőzéseinek kivédéséhez néhány praktikus tanáccsal is szolgált; elmondta, ha valaki rendszeresen sportol, akkor mozgás után javasolt a zuhanyzás, a verejték ugyanis remek táptalaj a gombák, baktériumok szaporodásához.

– Nyáron érdemes a szökőkutakat is elkerülni, hiszen ezeket nem fürdőzésre alakították ki, a benne lévő vegyszerek, esetleges kórokozók szintén bőrpanaszokat okozhatnak. A strandokon, víz mellett érdemes odafigyelni a vizes fürdőruha cseréjére is. A tartósan viselt, vizes, műszálas fürdőruha képes irritatív kontakt bőrgyulladást okozni. Az állandó dörzsölődés irritálja a bőrfelületet, ami egy idő után vörössé válik, esetleg hámlik, súlyos esetben akár fel is hólyagosodhat, de egy idő után biztosan viszketni fog – ecsetelte.

A szakember hozzáfűzte, a vizes fürdőruhát különösen akkor érdemes szárazra cserélni, ha egy, vagy több hétig nap mint nap strandolunk. Mindemellett figyelmeztetett: a túlzott fürdőzés és a gyakori szappanos zuhanyzás is bőrproblémákhoz vezethet, így érdemes odafigyelni a hidratálásra. A különféle tusfürdők, szappanok, a medencevízben lévő fertőtlenítő anyagok a bőr természetes zsírrétegét leválasztják, és ez az állandó szárító hatás az arra érzékeny egyéneknél ekcémát okozhat.