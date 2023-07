Idén is biztosítja a nevelési-tanévkezdési támogatást a békési önkormányzat, hogy ilyen módon is segítse a helyi családokat – tájékoztatta lapunkat Kálmán Tibor. Békés polgármestere emlékeztetett arra, hogy a képviselő-testület évek óta biztosítja a támogatást, és mivel a kezdeményezésnek a kezdetektől kedvező a visszhangja, ezért minden esztendőben úgy tervezik a költségvetést, hogy erre a célra is jussanak források.

– A tanévkezdés, illetve a nevelési év kezdete mindig komoly terheket ró a szülőkre, ezt szeretnénk enyhíteni a támogatással – hangsúlyozta Kálmán Tibor.

A szabályozás szerint a bölcsődés gyermekek fejenként 5000 forintos támogatásban részesülnek, amennyiben október 31-ig a nevelésben való tényleges részvételt megkezdik.

Hasonló módon fejenként 5000 forintos támogatásban részesülnek az óvodások is, amennyiben 2023 szeptember 1-én a nevelésben való tényleges részvételt megkezdik.