– Már harminc éve működik a Jóga Klub a Lencsési Közösségi Házban. Kérem, mutassa be a klub megalakulásának az előzményeit! Milyen céllal indult el ez a foglalkozás?

– A Jóga Klub 1993-ban kezdte meg működését. Segített a szervezésben egy, a lakótelepen élő hölgy, Dékányné Szemenyei Márti, ő ajánlott be engem a közösségi házba, ahol akkor már több klub működött, de szerettek volna egy jóga klubot is létrehozni. Én az 1980-as évek közepe óta jógázom, Zoltai Miklós a tanárom, mesterem, azóta is tartom vele a kapcsolatot. Először tanfolyamot indítottunk. Két-három tanfolyam után összegyűlt egy olyan csoportszám, amivel már klubot lehet indítani. Körülbelül 20-25 fővel kezdtük meg a működést, utána egy picit csökkent a létszám. Most körülbelül olyan 10-13 fővel működik a klubunk.

Rendszeresen indítunk tanfolyamokat, az érdeklődők onnan szoktak átjönni a klubba, ahol kötetlenül gyakorlunk, beszélgetünk és programokat szervezünk: ahogy legutóbb is volt, amikor Zoltai Miklóst hívtuk meg.

– Amikor elindult a klub, mekkora volt iránta az érdeklődés? A ’90-es években mennyire volt benne a jóga a köztudatban?

– Akkoriban kezdett jobban bekerülni a köztudatba, ugyanis a rendszerváltás után már jobban megengedték ezeket a jógaszerű programokat. Akkor többfajta irányzat aapján kezdett terjedni. Én a Jóga a mindennapi életben rendszer alapján kezdtem el akkor még Zoltai Miklós is oda tartozott, aztán ő egy másik jóga rendszerben kezdett el gyakorolni és tanítani, ami a Himalájai tradíció. Én a kettő ötvözetét alkalmazom. Ez nagyon hasznos az embereknek a testi, lelki, szellemi egészség szempontjából és szociális szempontból is.

– Beszéljünk kicsit arról, honnan ered a jóga... Ha jól tudom, akkor ez eredetileg meditáció volt.

– A jóga kompletten egy életformát jelent: testi, lelki, szellemi, szociális és spirituális egységet. Nem csak a testi gyakorlatokkal foglalkozik, az csak egy része. Az a tapasztalat, hogy a mai világban inkább a testi gyakorlatokkal foglalkoznak többet, ugyanis a torna és minden egyéb más mozgásos rendszer a jóga gyakorlataiból alakult ki. A jóga egy ősi módszer, aminek főként India a bölcsője. A meditáció a jógának már egy nagyon magas szintje.

– Milyen előnyökkel jár a rendszeres gyakorlása?

– A test szempontjából megtanuljuk tudatosan irányítani a mozgásunkat légzésszinkronnal együtt. A mozgás az egy eszköz, így a jóga is egy eszköz, az egészséges életmód eszköze.

– Kiknek ajánlott elkezdeni, van-e olyan egészségügyi probléma, ami kizáró ok lehet?

– Mindenkinek ajánlott, egészen óvodás kortól egészen 99 éves korig. És nincs meghatározott kor sem, hogy mikor kell elkezdeni. Bármikor, bárki elkezdheti, csak tudnia kell az illetőnek mindig az adott testi szintjének, az adott egészségügyi állapotának megfelelően, hogy miket kell gyakorolnia.

A jógának könnyedebb gyakorlatai is vannak, nem csak az ismertebb, nyakatekertebb pozíciók. Egy nagyon egyszerű mozgással kezdjük el, ízületi és mirigygyakorlatok az átmozgató gyakorlatosorok, és azután fokozatosan megyünk komolyabb gyakorlatok irányába. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a gerinc egészségére és az ízületek mozgékonyságára.

– Ha valaki kedvet kapott a jógához, akkor elsőként a tanfolyamon kell részt vennie. Mikor, milyen módon lehet önökhöz jelentkezni?

– Egy évben egyszer hirdetünk tanfolyamot, szeptemberben, a Lencsési Közösségi Házban lehet jelentkezni.

