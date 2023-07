A hastáncosok műsora is tetszést aratott a Csabagyöngyében

A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület VII. Regionális Nyugdíjas és Civil Kulturális Találkozója kedden este folytatódott Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban. Kedden a tánc és az irodalom állt a középpontban. Az irodalmi részben Petőfi Sándor: A csámpás legény című költeményét Osgyán Béláné szavalta el, Párzsa László, a Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület alelnöke pedig Kun Magdolna: Az utolsó keringő című versével kedveskedett a megjelenteknek. A szegedi Szijártó Adél táncos produkciója Antal Tamás énekes közreműködésével is nagy sikert aratott, majd a békéscsabai Amina Hastánccsoport mutatta be többféle formációban hastáncműsorát. A sarkadi nyugdíjasok is több fellépővel érkeztek a kulturális találkozóra. A közönség mindemellett láthatta a békéscsabai Gulyás Miklós Tánciskola táncosainak műsorát is.

Korábbi tanítványok képzik tovább a csellós növendékeket a csabai kurzuson

Július 24-e és 28-a között zajlik a VII. Békéscsabai Cselló- és Kamarazene-kurzus. A mindennapos egyéni hangszeres- és kamarazene órákon túl kifejezetten zenészeknek való mozgásfoglalkozásokkal, házi hangversenyekkel, kézműves foglalkozásokkal és interaktív zenei ismeretterjesztő foglalkozásokkal várták a táborozókat. A gordonkaművészek és tanítványaik két hangversenyt is tartanak a kurzus ideje alatt, így például népszerű dallamok szólaltak meg kedden este a Békés Megyei Könyvtár Munkácsy udvarán is. – Álmom volt, hogy egyszer együtt tudjak muzsikálni a volt tanítványaimmal. Mivel ők is ennek az iskolának a falai között kezdték a cselló tanulmányaikat, ezért olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Amikor visszajönnek, még mindig kicsit olyan érzés, mintha a tanáruk lennék – fogalmazott Juhász Edit, hozzátéve, hogy a táborban a fiatal csellistákat a már végzett művészek tanítják.

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről kormányrendelet értelmében a 90., 95. és a 100. életévüket betöltő személyek juttatásban, illetve köszöntésben részesülnek. A napokban Adamik Jánost köszöntötte kilencvenedik születésnapja alkalmából Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről Sznyida László.

Égett az árokparti növényzet Békéscsabán

Meggyulladt az árokparti növényzet hétfőn délután Békéscsaba külterületén, a Gerla tanya közelében. A kettőszáz négyzetméteren égő vegetációt a helyi hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével. Tűz a szomszédos ültetvényekre már nem terjedt át, az esettel kapcsolatosan senki sem sérült meg.

A híd korlátja állította meg

Az ütközés után elesett és könnyű sérüléseket szenvedett. Kedden fél 12-kor Békéscsabán, a Repülőhíd Tompa utcai végén egy kerékpárral közlekedő nő a lejtős részen nekiütközött a híd korlátjának.

Az Erdő soron esett el a biciklijével

Egy idős férfi elesett kerékpárjával Békéscsabán, az Erdő soron kedden 7 óra 30 perc körül. A férfi súlyosan megsérült – tájékoztatott közleményében a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.