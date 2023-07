Aranydió-díjat adtak át a Lencsési iskola két pedagógusának

Csomósné Tanka Ilona és Hajtmann Ildikó vehette át az az öregdiákok által alapított Aranydió-díjat a napokban megtartott nevelőtestületi értekezleten. A Lencsésis Öregdiákok Baráti Közössége nevében dr. Varga-Orvos Zoltán és Varga Róbert köszöntötték a nevelőtestület két tagját. Csomósné Tanka Ilona és Hajtmann Ildikó az Öregdiákok által alapított Aranydió-díjat vehették át a gyermekek nevelése-oktatása érdekében több évtizeden át végzett magas színvonalú, áldozatos és elkötelezett munkájuk elismeréseként.

Békés vármegyei diakónusokat szenteltek áldozópappá Szegeden

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök a szegedi Magyarok Nagyasszonya-székesegyházban Tapodi Krisztiánt és Aleksza János diakónusokat szentelte áldozópappá – ismertette az MTI az egyházmegye közleményét. Aleksza János Telekgerendásról származik, tanulmányait is a faluban kezdte, majd a békéscsabai Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolában folytatta. Már gyermekkorában megfogalmazódott benne a papi pálya iránti elhivatottság. Hatodik osztályban ismerte meg II. János Pál pápa életét, történetét. A példaképül választott egykori egyházfő boldoggá avatásán személyesen is részt vehetett Rómában. A zarándoklatról visszatérve tették fel neki először a kérdést arról, hogy a papi hivatást választja-e. Aleksza János első újmisés szentmiséje vasárnap délelőtt lesz a békéscsabai Páduai Szent Antal-társszékesegyházban, ahol diákként rendszeresen ministrált.

Ismét kinyitja kapuit a két csabai evangélikus templom

A templomok keddtől szombatig 14 és 18 óra között tartanak nyitva, a látogatókat diákok kalauzolják. Megnyitja a kapuit az érdeklődők előtt mind az Evangélikus kistemplom, mind az Evangélikus nagytemplom júliusban és augusztusban, a nyári turisztikai szezonban, hasonlóan az előző évhez – ismertették a Visit Békéscsaba közösségi oldalán. Mint írták, a város jelképeinek számító, az elmúlt években teljes külső és belső felújításon átesett templomok keddtől szombatig 14 és 18 óra között várják a látogatókat, akiket diákok kalauzolnak. A kistemplom tornyába is felmehetnek az érdkelődők, ahonnan csodás panoráma nyílik az egész belvárosra.

Tíz és fél kilós pontyot fogott ki Doki a csabai Néveri-tóból

Szép példányt, egy 10,50 kilós tőpontyot emelt ki a vasárnapi ebéd után a békéscsabai Néveri-horgásztóból a Doki becenévre hallgató Orvos András. Békéscsaba ismert alakja ő, hiszen már régóta autóvillamossági-szerelőként dolgozik a városban. Kézügyesség és szakmai tudás ahhoz a szakmához is kell, ami a horgászatban sem hátrány. Doki szinte minden hétvégén hódol horgászszenvedélyének, de nem mindig akad ekkora hal a horgára. Néveri László tógazda elmondta, a hétvégén a pontyok mellett szép tokhalakat is fogtak a horgászok a tóból. Hozzátette, augusztusban majd a tudásukat is összemérhetik, ugyanis az iskolakezdés előtt folytatódik a hagyományos versenysorozat.

Amatőr fotósoknak írt ki pályázatot a békéscsabai múzeum

Békés vármegye természetfotója címmel hirdetett pályázatot amatőr fotósok számára a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum. Olyan alkotásokat várnak, amelyek bemutatják Békés vármegye természeti környezetét, természeti értékeit, az ezekkel kapcsolatos problémákat, ugyanakkor a természeti környezet szépségeit is – ismertették a múzeumban. A pályázatot két különböző kategóriában hirdették meg: egyrészt az ifjúság számára – 18 éves korig –, valamint a felnőtteknek. A pályázati munkákra első körben digitálisan számítanak, a legfeljebb öt, a természetben és a természetről készült felvételt a [email protected] e-mail címre kell elküldeni augusztus 21-ig. A szakmai zsűri által kiválasztott művekből kiállítást nyitnak a múzeumban szeptember 14-én, a legjobbakat pedig díjazzák is, összességében 500 ezer forint értékben.

Új, elektronikus rendszer indul az ingatlan-nyilvántartásban

Jövőre indul az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, erről tartott a napokban Békéscsabán előadást a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Kaszás Kata főosztályvezető elmondta, hogy a rendszer későbbi felhasználóit, azaz többek között hivatali szakembereket, közjegyzőket, végrehajtókat, ügyvédeket tájékoztatták arról, hogy milyen jogszabályi változások vannak, valamint, hogy miként kell használni majd a rendszert. 2024. február 1-jétől ugyanis változások lesznek a földhivatali ügyekben – az ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, földforgalmi, termőföldvédelmi eljárásokban –, a cél az, hogy csökkenthessék az ügyintézési időt, a sorban állást. Elmondták, a hétköznapi embereket is segíti az új rendszer. Az eljárások eljárásrendileg nem változnak, viszont új informatikai felületet kapnak, ahol kényelmesebben intézhetők ezek az ügyek, például kérhetők le a tulajdoni lapok.

Rooftop bárt nyitottak a Csabagyöngye teraszán

Pénteken nyitott meg Békéscsaba első úgynevezett rooftop bárja, a CSAKK Terasz: a Csabagyöngye Kulturális Központ teraszáról remek kilátás nyílik a Munkácsy Negyedre, például az Élővíz-csatorna partjára vagy a szomszédos múzeumra. Forczek Győző, az intézmény igazgatóhelyettese elmondta, hogy egy közösségi térré válik a második emeleti zöld tető. Pénteken és szombaton tartanak majd nyitva a nyári időszakban, a bár felhozatala mellett főleg elektronikus zenét, de akusztikus koncerteket is kínálnak az érdeklődőknek.