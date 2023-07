Biciklik az aktív turizmusért

Harminc felnőtt- és gyermekbiciklit szerzett be a békéscsabai önkormányzat a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítását célzó beruházás keretében, a bringák most érkeztek meg – ismertette csütörtökön a Munkácsy Emlékházban Opauszki Zoltán, a város turisztikáért felelős tanácsnoka. A méretük alapján háromféle hagyományos kerékpár szerepel a felhozatalban, mindegyik agyváltós és hétsebességes. Tizenötöt a Munkácsy Emlékházban helyeznek ki, így válnak kölcsönözhetővé. Meghatároztak óradíjat, de fél vagy egész napra is bérelhetők. Az a cél, hogy a Munkácsy Emlékház eddig is széles kínálatát bővítsék, a magas kultúra és a gasztronómia mellett így az aktív turizmus ugyancsak megjelenik. Tizenöt kerékpárt hét szálláshely között osztanak szét.

Centenáriumi kiállítás nyílt Schéner Mihály tiszteletére

Száz éve született Medgyesegyházán Schéner Mihály, Békéscsaba díszpolgára, és a város a centenárium apropóján egy kiállítással tiszteleg a Kossuth-díjas képzőművész, játék- és bábtervező előtt. Ezt nyitották meg csütörtökön a Munkácsy Mihály Múzeumban. A negyven alkotást felvonultató, A művészeti polihisztor című tárlat október 1-jéig tekinthető meg az intézmény magasföldszinti Rell Lajos termében. A művek között vannak olyanok, amelyek a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, illetve magángyűjtők jóvoltából érkeztek.

Folyamatosan gyérítik a szúnyogokat

Békés vármegyében is nagy mennyiségű csapadék hullott az elmúlt időszakban, ezért több helyen elszórtan lárvatenyészőhelyek jöttek létre. Az itt kifejlődött csípőszúnyogok ellen a héten földi kémiai gyérítést végeztek összesen 15 ezer 735 hektáron. Szerdán este Békéscsabán is zajlott szerdán a védekezés, a szakemberek a kémiai szúnyoggyérítéshez használt készítményt napnyugta után, rendkívül kis mennyiségben juttatták ki. Hektáronként mindössze fél litert; egy négyzetméterre egy gramm tízezred része jutott. Elmondták, a rovarirtó kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, mint a szúnyogok, muslincák, vagy repülő levéltetvek. Nappal aktív, beporzást végző rovarokkal az irtószer nem találkozik és az emberre sem veszélyes.

Ezernél is több diákot fogad a napközis tábor

Öt héten át, július elejétől augusztus elejéig szervez Békéscsabán az önkormányzat nyári napközis tábort 6 és 12 év közötti általános iskolás gyermekek számára két helyszínen, az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai épületében és a Lencsési Általános Iskolában. Varga Tamás alpolgármester elmondta, a város évente nagyjából tízmillió forintot fordít a táborra, melynek legnagyobb vívmánya az ára; mindössze az étkezésért kell fizetni. A táborok vezetői és a pedagógusok nemcsak vigyáznak a gyerekekre, tartalmas programokat is kínálnak, bevonva sport-, kulturális, rendvédelmi és civil szervezeteket is, akik bemutatókat tartanak a fiataloknak.

Kivágják a menthetetlen fákat

Több menthetetlen, kiszáradt fát kell kivágni a Veres Péter utcai parkban – mondta el Opauszki Zoltán tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő. A munkálatok hétfőn kezdődnek és várhatóan két hetet vesznek igénybe. Hozzátette, a fák közül igen sok kiszáradt, szemmel látható, hogy a területen legkorábban telepített kiserdő fái az utóbbi időszak aszályosságát, forróságát igen rosszul viselik. A helyzet kezelése és megoldása érdekében a napokban egyeztetett Szarvas Péter polgármesterrel és a hivatal munkatársaival. Arra jutottak: nincs más lehetőség, mint a több tíz kiszáradt, menthetetlen fa kivágása. Kiemelte: előre is tekintenek, ezért még idén ősszel megkezdik a kivágott fák pótlását olyan fafajok ültetésével, amelyek hosszú távú megoldást eredményezhetnek, azaz a klimatikus viszonyokat jobban elviselik, illetve a jövőben megfelelően árnyas, ligetes környezetet biztosítanak. A vágás után a vékonyabb részek aprítékolást követően mulcsként hasznosulnak, míg a vastag törzsek, ágak tűzifaként a szociálisan rászorulókhoz kerülnek.

Táboroztak a vonatok szerelmesei

Idén is Vasutastábor szervezett a VOKE Békéscsabai Vasutas Művelődési Háza; izgalmas, kalandokkal teli hetet töltöttek együtt a vonatokat, vasútmodellezést kedvelő gyerekek, felnőttek. A táborozók ellátogattak a forgalmi irodába, a fűtőházban megnézhették, hogy éppen milyen mozdonyokat javítanak, kirándultak Budapestre, a Magyar Vasúttörténeti Parkba, vendégül látták a Digi Labor munkatársait, és minden nap kipróbálták a vasútmodellezést is.