Mint írta, az időjárás már a kedd reggeli órákban munkát adott a Békési Önkormányzati Tűzoltóságnak, ekkor fa dőlt a Gerlai útra, azt kellett eltávolítani. A délután folyamán a Kodály utcában fa dőlt egy melléképületre. A Bihari utcában a szél megbontotta a tetőt, a törmelék pedig távközlési vezetéket rongált meg. A Karacs Teréz utcában a hídra fa dőlt, ami ettől megsérült, a hidat ezért lezárták. Békés külterületén diófa esett a vezetékre.

Fotó: Jenei Péter

– A helyreállítás, a károk elhárítása szerdán is tovább folyt – fogalmazott az alpolgármester, aki maga is több helyszínt körüljárt. Kitért arra is, hogy a Karacs utcai hidat is újra megvizsgálják.