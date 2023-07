Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy nagyváros Békéscsaba, és ahhoz, hogy mindenki mindig pontosan eligazodhasson egy kereszteződéshez érve, pontos, jól látható, jó helyre felszerelt táblákra van szükség. Az elöregedés és az időjárási viszonyok miatt, például főleg azokon a helyeken, amelyeket tűz a nap, a közterületek nevei alig vagy egyáltalán nem olvashatók.

Hozzátette, 2021 végén zajlott egy felmérés, hogy mely helyszíneken szükséges cserélni a régi táblákat. Most pedig azt követően, hogy a meghatározott műszaki feltételek alapján lefolytatták a beszerzési eljárást, eldőlt, hogy mely vállalkozás végezheti el a munkálatokat. A legkedvezőbb ajánlatot az önkormányzat cége, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. adta.

A Leiningen és a Rozmaring sarkán is újra cserélték a régit /A szerző felvétele/

A 2021 végi felmérés alapján most több mint 700 utcanévtáblát cserélnek ki. Azonban lehetnek olyanok, amelyek az elmúlt másfél évben koptak vagy rongálódtak meg. Amennyiben a helyiek, esetleg a közterület-felügyelők jelzik, hogy máshol is szükség van cserére, az önkormányzat kész ezeken a helyszíneken is megvalósítani a beruházást.

Arra ugyancsak felhívta a békéscsabaiak figyelmét, hogy az ingatlant megfelelő házszámtáblával a tulajdonosának kell ellátnia. Ezeknél fontos, hogy közterületről jól látható helyre, a ház falára vagy az utcai kerítésre helyezzék el. Házszámtáblák hiányában például a mentők, a tűzoltók és az egyéb hatóság munkatársai nem, vagy akadályozva, késve találhatják meg adott esetben a pontos címet.