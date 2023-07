Szerelmes hangulatban telt a péntek este Békéscsabán

Igazi olasz hangulatban telt a péntek este a vármegyeszékhely főtérén. A Békéscsabai Jókai Színház ugyanis az Anconai szerelmesek című előadását vitte szabad ég alá a közönség számára. Méltó lezárása volt ez a program az idei Városházi Esték programsorozatnak, hiszen népszerű olasz dallamok, szövevényes szerelmi szálak, valamint önfeledt kacagás jellemezte az estét.

Rekordgyorsan elfogyott félezer Csaba szelet

Félezer Csaba szeletet osztottak szét szombaton délután Békéscsabán, a Szent István téren megtartott Csaba Napon. A programsorozat számos érdekességgel, programmal várta a látogatókat, és az említett sütemény mellett a kiváló Csabai kolbászból is kóstolhattak az érdeklődők. A megyeszékhely főterén a júliusi nagy meleg ellenére már a kora délutáni órákban kifejezetten sokan jöttek össze. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület színes programkavalkáddal várta az érdeklődőket, különösen a gyerekek találhattak könnyen a kedvükre való elfoglaltságot. Berta János, Jimmy bohóc vásári meséjével ezúttal is elvarázsolta a kicsiket és a nagyokat, és az erősen interaktívvá váló történetbe még a városházára érkező násznépet is beleszőtte. Emellett volt kézműves foglalkozás, játszóház, ugrálóvár, lufihajtogatás is.

Ismét beüzemelik a díszkivilágítást Békéscsabán

A turisztikai szezonra való tekintettel ismét lesz díszkivilágítás mind az intézményeknél, mind pedig a közterületeken a Munkácsy Negyedben szeptember 30-ig – ismertette Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón azt követően, hogy erről döntött a városi közgyűlés, egyetértve a szakbizottság javaslatával. Arról is határoztak az ülésen, hogy a közterületi információs, tájékoztató rendszereket, azaz a totemoszlopokat is újra üzembe helyezik; illetve, hogy nyáron csak akkor lehet klímát kapcsolni az irodákban, ha a helyiségben a hőmérséklet 24 fok fölé emelkedik.

Munkakutya versenynek ad otthont Békéscsaba

Sikeresen zárult az az egyeztetés-sorozat, mellyel garantáltá vált az egyesületünk által 2023. november 5-6-án, a békéscsabai, jaminai futballpályán megrendezésére kerülő Világbajnoki Kvalifikációs FCI-FMBB Munkakutya Verseny – adta hírül a Meoesz Békéscsabai Ifjúsági és Sportkutyás Egyesület. Mint fogalmaztak, méltán büszkék arra, hogy a tavalyi sikeres esemény után a város, azon belül egyesületük nyerte el ismételten ezt a megtisztelő lehetőséget. Köszönetet mondtak továbbá a hétvégén kiadott közleményükben a rendezvény védnökeinek: Varga Tamás és Nagy Ferenc alpolgármesternek, valamint Ádám Pál képviselőnek.

Különdíjat nyertek a csabai meseházi hagyományőrzők

Pénteken nyílt meg a mezőkövesdi Matyó Múzeumban a Matyó Népművészeti Egyesület rendezésében a VIII. Százrózsás Hímzőpályázat anyagából készült kiállítás. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület által felajánlott két különdíjat két alkotócsoport vehette át: a békéscsabai Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport gyapjúfonalas hímzéseiért, akiknek tervezője Bogárné Szőke Erika népi iparművész. Szintén különdíjat kapott a Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör a tardi főkötő minták változatos alkalmazásáért. Tervezője Tarsoly Andorné népi iparművész volt – adta hírül a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület.

Olasz szállodában és sonkagyárban is jártak a csabai közgések

A békéscsabai Közgé, azaz a BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium 12 munkatársa vett részt a napokban egy Erasmus+ projekt keretében egy egyhetes olaszországi tanulmányúton – adta hírül a Békéscsabai Szakképzési Centrum. Hozzáfűzték: a BSZC és az olasz Marco Polo G.E.I.E. Európai Csoport közötti szakmai együttműködés 2020-ban kezdődött. A cél az, hogy a szállodákhoz, éttermekhez, kávéházakhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat, újdonságokat, aktuális trendeket megismerhessék azzal, hogy bemutatják számukra Északkelet-Olaszország vendéglátóiparához, élelmiszeriparához, turisztikájához kötődő helyi termelőit, szolgáltatóit. Az első munkanapon egy kávé- és csokoládékészítéséről ismert vállalkozást, képzőhelyet látogattak meg, a következő pedig a gradói Grand Hotel Astoria megismerésével kezdődött. A harmadik napon pedig ellátogattak egy szállodaiskolába, amely a szállodaiparhoz köthető szakácsok, cukrászok, pincérek képzésében emelkedik ki.