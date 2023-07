– A zenekar évtizedek óta jár a magyar tengerre: a ‘70-es, ‘80-as években a Zánkai Úttörőtábor volt az úticél, 1991-ben voltunk először Szigligeten, ahova visszajártunk, 2019 óta viszont Pálköve, azon belül is a Nádfedeles Házikó a zenetábor központja – mesélte Kovács Péter Dávid, az Orosházi Fúvószenekari Egyesület elnöke.

Hangsúlyozta, idén két fellépést szerveztek az Orosházáról elszármazott, Fésűné Bálint Gizella segítségével.

– Először a szigligeti strandon zenéltünk. Másnap Keszthelyen, a parti sétányon, a kikötő melletti zenepavilonnál adtunk térzenét a helyiek nagy örömére. Ez a néhány napos turné a pihenés, strandolás és zenélés mellett a zenekar számára a legjobb csapatépítő program. A jókedv, a sok nevetés jellemzett bennünket, s mindennek remélem, meg is lesz a látszatja a próbákon és a fellépéseken a következő hónapokban – összegez az egyesület elnöke.

A zenészek a turné előtt egy héttel az orosházi zenepavilonban hangoltak, ami egyben éles próba is volt a balatoni fellépések előtt.

– Kellett is az a térzene, hogy a próbatermi körülmények után átálljon mindenki a szabadtéri zenélésre, ami más kvalitásokat kíván – ezt már a karmestere. Debreczeni Márk hangsúlyozta. A könnyedebb, laza, nyári térzenékre való stílusra is rá kellett hamgolódni.

– A május és a június azzal telt, hogy elővettük, felfrissítettük a korábban már játszott könnyűzenei darabokat, de emellett új zenék is kerültek a kottaállványra. Ezek közül nagy tetszést aratott a közönség soraiban a 32-es baka vagyok én című katonanóta, amit a zenekar férfi tagjai énekelnek, illetve a Beatles Hey Jude című szerzeményének fúvós átirata is. Ám itt nem állunk meg, már próbálunk, többek között Metallica és Guns N’ Roses darabot is – összegzett Debreczeni Márk.