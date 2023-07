Pontváró bulit rendeztek a Csabagyöngye stégjén

Több száz fiatal vett rész az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért pontváró buliján, szerda este, a Csabagyöngye stégjén. A programot Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere nyitotta meg, aki elmondta, a középiskolai tanulmányok egyik legfontosabb eseménye az a pillanat, amikor kiderülnek a felvételi eredmények. Beszédében megköszönte az EBI munkáját. Hozzátette, ez a hatodik alkalom, hogy ők szervezik. Felidézte, az egyesület hamarosan 10 éves lesz. Kitért az egyesület által végzett munkára, többek között a Mentorprogramra is. Munkájukat országos szinten is egyedülállónak nevezte az alpolgármester.

Nem véletlenül nyerték el a Békéscsaba ifjúságáért kitüntetést - hangsúlyozta.

Csúzlit és fakanalat készítenek, de bigéznek is a békéscsabai népművészeti táborban

Túlnyomórészt a békéscsabai Tégla Népművészeti Alkotóházban, hetente más-más csoportokkal augusztus 4-éig tart a Békés Megyei Népművészeti Egyesület 34. Komplex Népművészeti Tábora. Pál Miklósné, az egyesület elnöke kiemelte, több mint 500 résztvevő fordul meg a 32 kézműves csoportban. A résztvevők Békés vármegye, az ország különböző településeiről, valamint Székelyföldről, a Vajdaságból, Felvidékről, Hollandiából, Ausztriából és Olaszországból érkeznek. Hétfőn délelőttől ezen a héten is több kurzus indult. A felnőtt tábor mellett majdnem minden héten gyermek- és ifjúsági csoportok is működnek. A legfiatalabb táborlakó öt-, a legidősebb 80 éves.

Sok leszakadt faágról érkezett bejelentés

Az elmúlt napok viharos időjárása kapcsán több lakossági bejelentés érkezett a közterületi fákkal kapcsolatban Békéscsabára, a Városüzemeltetési Osztályra – tájékoztatott dr. Bacsa Vendel jegyző. A lakossági jelzések döntő többsége leszakadt faágakkal kapcsolatosak. A viharban megsérült fák felmérése, a leszakadt faágak eltávolítása és elszállítása folyamatosan történik a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. bevonásával. A Városüzemeltetési Osztályhoz nem csak lakossági bejelentések érkeznek, hanem a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is jelez olyan helyszíneket, amelyeknél az általuk elvégzett balesetveszélyes helyzet elhárítását követően az ottmaradt faanyag elszállítása válik szükségessé.

Megépült a kerítés a jaminai KRESZ-parknál

Opauszki Zoltán írta meg a napokban közösségi oldalán, hogy több megkeresést is kapott képviselői munkája során amiatt, hogy a jaminai KRESZ-park a Tompa utca felől teljesen nyitott, sem sövénnyel, sem pedig kerítéssel nem védett. Emiatt fennáll annak a veszélye, hogy a gyermekek kiszaladnak a forgalmas úttestre. Hangsúlyozta, önkormányzati képviselőként mindig is fontosnak tartotta, hogy a körzetében rendezett körülmények és gondozott közterületek legyenek, ezért a képviselői keretéből kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy kerítést építsenek a park Tompa utcai oldalán. – Jó hírem van, hiszen a kerítés a napokban elkészült, ezzel biztosítani tudjuk, hogy a parkban játszó gyermekek biztonságban legyenek. További hírem, hogy a park területén lévő két kiszáradt fa kivágását kezdeményeztem. Az önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint ezek kivágása hamarosan megtörténik, a két kivágott fa pótlása az ősz folyamán valósulhat meg – fogalmazott.

Az ingyenes ledcserére hívta fel a figyelmet Békéscsaba polgármestere

Továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy az ingyenes lakossági LED-csereprogram keretében a régi elavult izzó helyett új, korszerű LED égőt igényeljenek a békéscsabaiak – hívta fel a figyelmet Szarvas Péter. Mint Békéscsaba polgármestere közösségi oldalán írta, az igénylőlap 2023. augusztus 15-ig tölthető ki elektronikusan a ledcsere.hu weboldalon. – Az önkormányzat is segítséget nyújt a regisztráció elvégzéséhez. Amennyiben segítségre van szüksége, keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat minden nap 8-16 óráig a (66) 640-050 és a (66) 886-633 telefonszámon, vagy személyesen a Családsegítő Központ munkatársait a Fövenyes utcai telephelyen – fogalmazott Szarvas Péter.