Tizenöt helyszínen ismerkedtek a szakmákkal

Két pályaorientációs tábort szervezett a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara: több, mint negyven felső tagozatos fiatal pályaválasztását segítették. A fiatalok megtekintették a békéscsabai evangélikus gimnázium művészeti képzését és a Széchenyi István technikum képzési kínálatát. A Kós Károly középiskola műhelyeiben belekóstoltak az asztalos és kárpitos szakmába. Jártak a Szent-Györgyi Albert technikumban, ahol a rendészet, az egészségügy, a kreatív és a nyomdaipar területeit barangolták be. A Zwack középiskolában az élelmiszer-ellenőrzési technikus és a pék képzésbe kóstoltak bele, a Kemény Gábor Technikumban az autószerelők és a logisztikusok munkájában mélyedtek el. Műhelyekbe és cégekhez is ellátogattak a fiatalok, sőt a békéscsabai kórház skill laborjában az újraélesztés és a csecsemőgondozás elsajátítása mellett egy speciális szemüveg segítségével kipróbálhatták, hogyan látják a világot a részegek és a drog hatása alatt állók. A JóPálya táborosok jártak a rendőrség irányítóközpontjában is. A gyulai Almássy-kastélyban muzeológus, kommunikációs vezető, múzeumpedagógus és tárlatvezető mesélt a munkájáról. A Gyulai Törvényszéken végigjátszhattak egy tárgyalást is a fiatalok.

Virágoskert-versenyt hirdettek, átadták a díjakat

Virágoztassuk fel Békéscsabát együtt! címmel hívott életre virágoskert versenyt a Patrióta Békéscsaba Egyesület, amelynek eredményhirdetését és díjátadóját kedden tartották. Bodóczi István, az egyesület elnöke elmondta, hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a versenyt, melynek díjazása közösségi összefogásból valósult meg; több mint tizenkét békéscsabai patrióta vállalkozás támogatta, a legszebb csabai virágoskertek tulajdonosait 500 ezer forint összértékben tudták jutalmazni. Hangsúlyozta, hatalmas volt az érdeklődés, közel százan neveztek a versenyre, több mint 200 ezer emberhez jutott el a kezdeményezés.

Nőtt a mentőkhöz befutott segélykérések száma

Az elmúlt napokban mintegy 10-15 százalékos emelkedés tapasztalható az Országos Mentőszolgálathoz beérkező segélykérések számában – mondta el Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs. Hangai József kiemelte, főleg krónikus betegségek fellángolásai, szív-és érrendszeri betegségek akut megnyilvánulásai, infarktusgyanús, stroke-gyanús betegek és közlekedési balesetek sérültjei miatt érkeznek hozzájuk jelzések a régióból, így Békéscsabáról is. Hozzátette, a közlekedésben a meleg egyébként is rontja a reakcióidőt, ráadásul a nyári szabadságolások, utazások kapcsán, valamint a külföldi tranzitforgalom megemelkedésével nő a balesetek száma is.

Használtból teremtettek újat

Elhozták otthonról feleslegessé vált pólóikat, és egy horgolótű segítségével edényalátéteket, kis szőnyegeket készítettek a keddi rongyhorgoló foglalkozáson Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban. Kácsorné Győri Éva, a foglalkozás vezetője kiemelte, hogy újra lehet hasznosítani a használt ruhadarabokat, pamut textíliákat, legyen szó pólóról vagy farmerről. Az anyagokat felvágták, felcsíkozták, így készült a fonal, amellyel horgoltak. A technikáról szólva elmondta, nagyon egyszerű, de sok lehetőséget rejt magában. Kácsorné Győri Éva hangsúlyozta, minden korosztályra számítanak, a legközelebbi foglalkozás szeptemberben lesz.

Szabálytalan sávváltás miatt baleseteztek

Szabálytalanul váltott sávot, és így összeütközött egy másik személygépkocsival Békéscsabán, az Orosházi úti körforgalomban kedden 11 óra körül egy autó vezetője. A rendőrségen elmondták, hogy a balesetben a vétlen autós sérült meg, állapota az elsődleges információk szerint nem súlyos.