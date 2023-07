– Egy-két napnak el kell telnie, míg leülepedett az első benyomások okozta élmény és úgy láttam, hogy ezáltal felértékelődött a saját teljesítményük is, hiszen sokan olyan teljesítményt nyújtottak, amit eddig még nem. És azt gondolom, hogy ez az önismeret szempontjából is fontos. Összetett ez az út, rengeteg mindent megismernek, de ezáltal magukat is jobban megismerhetik, és ez a kettősség nagyon szép. Nem csupán a tájat, a természeti és az épített értékeket ismerik meg jobban, hanem a teljesítményüknek köszönhetően önmagukat is – húzta alá.

Kocziha Attila: keményen meg kell dolgozni értük, így felértékelődnek az élmények. Fotó: Erdei-Kovács Zsolt

Először bringás vándortáborozott, de nem utoljára

Az egyik vándor, Kis Csaba Dénes a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola 13 éves diákja először vett részt bringás vándortáborban, de mint fogalmazott nem utoljára. Elmondta, a túra összességében nagyon szép, a kastélyok, amelyeket az útvonal teljesítése során megnéztek, egyenesen gyönyörűek voltak. A környezet is csodás, sokkal több árnyékos szakasz volt, mint, amire előzetesen számított, de azért voltak olyan területek is, ahol meg kellett izzadniuk a teljesítés közben.

– A dimbes-dombos tájnak is megvan a maga szépsége, de a lapos vidék is lehet gyönyörű és megvan az előnye, hiszen ilyen viszonyok között sokkal könnyebb körbejárni a látnivalókat – mondta. Kis Csaba Dénes arra is kitért, hogy azt még nem tudja megmondani, hogy az általános iskola után hol, illetve konkrétan mit fog tanulni, de azt 100 százalékos biztonsággal ki tudja fejezni, hogy a jövőben mindenképpen részt vesz majd ilyen és ehhez hasonló bringás túrákon.

A budaörsi csoportot kísérő egyik tanítónő leszögezte, eddig nem volt ismerős ezen a vidéken, nem járt még nálunk, de egészen lenyűgözőnek találta az itt látható, megélhető szépségeket. Antal Anikó könyvtáros végzettséggel is rendelkezik. Részletezte, a gyerekek, fiatalok túlnyomó részben felső tagozatos tanulók, akik között van hatodikos és nyolcadikos, a diákok zöme hetedik osztályos, továbbá van négy gimnazista is a csapatban, akik az iskola volt tanulóiként visszajárnak hozzájuk túrázni.

Vágyott rá, hogy megismerje hazánk ezen szegletét

– Nagyon örülök, hogy éppen most kérdezi a véleményem, mert egészen egyszerűen fantasztikus ez a tanya, teljesen a hatása alá kerültem – húzta alá, kiemelve: tudna itt, illetve ilyen körülmények között élni, amivel egy régi vágya teljesülne be. Sokat jöttünk-mentünk Magyarországon, de itt, ezen a vidéken még nem jártunk, ezért is választottuk a Békési kastélyok túrát, vágytam ide, hogy megismerhessem az ország ezen szegletét. Fantasztikus ez a tanya, az érték, ami itt megtalálható, és amilyen stílusosan be van rendezve, az egészen magával ragadó – fejezte ki. – Gyulán már volt szerencsém körülnézni, de a többi települést nem ismertem eddig. Békéscsaba is egy hatalmas meglepetés volt számomra, jobbat kaptam, mint amire számítottam, nagyon pozitívak a benyomásaim. – Jó látni, hogy ez a térség is fejlődik és a városokat is gondozzák, Békéscsaba virágos és kulturált, nagyon tetszik – jelezte.

Antal Anikó kitért arra is, hogy számára mindössze egy nehezebb szakasz volt, a harmadik napon, Sarkad felé haladva nem volt annyira jó a bringaút állapota, mint az előtt lévő útvonalé. A tanítónő rutinos vándornak számít, ez volt a negyedik tábor, ahol táborvezetőként teljesített szolgálatot. Mint ismertette, korábban végigbringázta a Dráva mentét, a Fertő-tavi utat is megtette és a legelső ilyen túrája a Felső-Tisza vidékén volt. Nyilvánvalóan nehéz rangsort állítani, de ez utóbbit lehet leginkább rokonítani a békésivel. Mindegyik szép, mindegyik más, mindegyiket megérte végigcsinálni. Az a mondás minden kétséget kizáróan igazolást nyert, hogy a szél az Alföld hegye. Nem kell domb vagy hegy ahhoz, hogy egy-egy szakasz különös erőfeszítést igényeljen. Ami még meghatározó élmény volt a tanítónő számára, hogy a gyerekek körében nem volt jellemző az úgynevezett kütyüzés.

Csak ritkán lehetett a kézben telefont látni, a táj őket is lenyűgözte. Kiemelte, a legnagyobb buli az volt, hogy egy helyen szalmabálákat lehetett gurítani. – A kolléganővel, Dudarné Jordán Máriával közösen szervezett programjaink elbújhatnak emellett a program mellett, mindenki nagyon élvezte, alig-alig akartak továbbindulni – tette hozzá végül.