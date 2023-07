Rengeteg boldog gyermek. Számtalan élmény, mosoly és nevetés. Röviden ennyi. S bővebben?

Nagyszénáson a Betyár Lovas Közhasznú Alapítvány 15. éve folyamatosan, kihagyás nélkül szervezi nomád táborát, miközben egyre nő a gyermeklétszám. Idén is a településhez közeli külterületen várták a fiatalokat, hogy az évfordulót egy 150 szeletes, emeletes tortával (Polyák Péter cukrász felajánlásával) tehessék emlékezetessé.

Az alapítvány tagjai szervezték a tábort, beosztva egymás között a feladatokat: voltak, akik a gyermekprogramokat tervezték meg, akadtak, akik az étkeztetést vállalták, mások a műszaki részre figyeltek. Az alapítvány pályázott s nyert támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT.-től, a Békés Vármegyei Önkormányzattól is. Nagyon sok segítő is melléjük állt, ahogy a szülőkre is mindenben számíthattak. No és az önkéntesekre!

Idén 102 gyermek jelentkezett, sokan a tábor zárásáig maradtak. Fotó: Facebook

Idén 102 jelentkezőjük volt. Bagi Anita táborvezetőtől megtudtuk, a sátortáborukban volt, aki csak egy, vagy kettő napot töltött, a tábor zárásakor 87 érmet osztottak ki. Ennyi gyermek foglalkoztatásához az alapítvány állandó segítő felnőttjei mellé idén új pedagógusok, középiskolai diákok (akik maguk is táborosok voltak) is érkeztek.

– Kellett is a segítség, hiszen változatos programjainkat az eltérő korosztályoknak megfelelően állítottuk össze. Az idei tematika a cserkészetre épült: volt éjszakai őrség; játszottunk rókavadászatot; Kém van a táborban és a számháború is nagy sikert aratott. A már hagyományos programjaink sem maradtak el: volt éjszakai túra, akadályverseny, strandolás. Nagy sikere volt a vizes játékoknak. Esténként ,,repetát kértek,, a lovaskocsikázásból és a rendőr bilincse is nagy sikert aratott – sorolta a táborvezető.