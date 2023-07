Folyamatban van az orvosi rendelő felújítása – ismertette dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia polgármester, hozzáfűzve, hogy az egészségház – amely otthont ad a háziorvosnak, a fogorvosnak és a védőnőnek egyaránt – fejlesztésére 20 millió forintot nyert el az önkormányzat a TOP Plusz keretében. Elmondta: tavaly a nagy szárazság miatt megrepedt az épület, így most ezekre a problémákra találnak megoldást a munkálatok során. Emellett festés várható, illetve három klímát immár be is szereltek az egészségházban.

A településvezető hangsúlyozta, hogy az orvosi rendelőnél egy fejlesztéssorozat valósult meg az elmúlt években. Az épületet több mint tíz éve újították fel mind belül, mind kívül egy projekt keretében Kötegyánban. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) elemeként napelemes rendszert telepítettek. A Magyar Falu Program részeként eszközöket szereztek be 1-1 millió forint értékben a háziorvosnak, a fogorvosnak és a védőnőnek egyaránt. Most pedig egy újabb fejlesztés zajlik, megoldást találva az aktuális problémákra.