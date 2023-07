Kardoskúton a Móra Ferenc Művelődési Házban nagy élet van, naponta izgalmas kalandokban van részük a táborozóknak.

Voltak s lesznek vidám, beszélgetős kézműves foglalkozások, ahol készítenek könyvjelzőt, karkötőt, nyakláncot. Megismerik a fazekas mesterséget. Nem marad ki a természetismereti foglalkozás, a közös kenyérlángos- és kalácssütés, és a sok mozgásos játék se.

Farmerba öltöztettek cipősdobozokat s közben sok szó esett sportról, zenéről, fotózásról, tervekről, az újrahasznosításról is.

– Sok, olyan érdeklődő és lelkes gyerekkel vagyunk, akiknek a kreativitása figyelemre méltó. Néhányan olyan egyedi és kreatív ötleteket hoztak létre, amelyeket még a felnőttek is megirigyelhetnének – ezt már a fiatalokkal foglalkozók említették meg, akiknek az is célja, hogy játékosan ráirányítsák a táborozók figyelmét a környezettudatosságra és a fenntarthatóság értékeinek mélyebb megértésére. A tábor alkalmat ad arra is, hogy eljussanak szegedi és békéscsabai kirándulásokokra.