Aszfaltutat építettek Békéscsabán, a külterületi Ormay soron

Szilárd burkolatot kapott a külterületi Ormay sor – írta közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester, aki a minap Csányi Illés önkormányzati képviselővel a helyszínen nézte meg a beruházást. A fejlesztés nagyjából 750 méteren, a vasúti átjáró és a Szikfű utca között valósult meg. Az aszfaltozott szakasznak köszönhetően a területen élők kényelmesebben, komfortosabban közelíthetik meg otthonaikat. A munkálatok támogatásból, sikeres pályázat révén valósultak meg.

Egy futballpályányi terület égett Békéscsabán

Árpatarló kapott lángra szerdán délután Békéscsaba határában, a Kerek tanya közelében. Egy futballpályányi terület égett, és a tűz veszélyeztetett egy tanyát és egy kukoricatáblát. A helyi hivatásos tűzoltók három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat, majd átvizsgálták a területet. A tűz a környezetére nem terjedt tovább, az eset során senki sem sérült meg.

Hegesztési munkák miatt ütött ki tűz a Kender utcában

Elszáradt aljnövényzet gyulladt meg egy családi ház udvarán csütörtökön Békéscsabán, a Kender utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a 200 négyzetméteren égő vegetációt egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, majd a területet átvizsgálták. Kiderült, hogy hegesztési munkálatok közben keletkezett a tűz, amely épületekre nem terjedt át, az eset során pedig senki sem sérült meg – ismertették a katasztrófavédelemnél.

Hétszáznál is több utcanévtáblát cserélnek Békéscsabán

A 2021 végi felmérés alapján összesen több mint 700 megkopott, megrongálódott utcanévtáblát cserélnek ezekben a napokban Békéscsabán. A munkálatok az önkormányzat saját forrásából valósulnak meg, azok július 28-ig véget érnek. A minap többek között a Berényi út környéki Gellért és Leiningen utcákban dolgoztak a szakemberek. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy nagyváros Békéscsaba, és ahhoz, hogy mindenki mindig pontosan eligazodhasson egy kereszteződéshez érve, pontos, jól látható, jó helyre felszerelt táblákra van szükség. Az elöregedés és az időjárási viszonyok miatt, főleg azokon a helyeken, amelyeket tűz a nap, a közterületek nevei alig vagy egyáltalán nem olvashatók. Azonban lehetnek olyanok, amelyek az elmúlt másfél évben koptak vagy rongálódtak meg. Amennyiben a helyiek, esetleg a közterület-felügyelők jelzik, hogy máshol is szükség van cserére, az önkormányzat kész ezeken a helyszíneken is megvalósítani a beruházást. A polgármester arra is felhívta a békéscsabaiak figyelmét, hogy az ingatlant megfelelő házszámtáblával a tulajdonosának kell ellátnia.

Jelzőlámpákat szerelnek fel a forgalmas békéscsabai kereszteződésben

Új jelzőlámpás csomópont épül Békéscsabán, a Tulipán, az Andrássy és a Kazinczy utcák kereszteződésében – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta, hogy a jelzőlámpáknak köszönhetően biztonságosabbá válik a közlekedés a forgalmas csomópontban. A beruházással egy régi kívánság válik most valóra. Mint írta, a fejlesztés az egykori kötöttárugyár területén zajló munkálatok részeként valósul meg.

Helyesen jelzett Békéscsabán a szén-monoxid-érzékelő

Bejelzett egy szén-monoxid-érzékelő szerda este Békéscsabán, a Szent László utcában. A helyi hivatásos tűzoltók és a gázszolgáltató szakembereinek mérései is igazolták, hogy megnőtt a mérgező gáz sűrűsége a levegőben. A gázszolgáltató a meghibásodott nyílt égésterű gázkazánt kizárta a rendszerből addig, amíg a felülvizsgálatot el nem végzik. A mentők a házban lakót további megfigyelésre kórházba vitték.

Horgonyt vetett az expedíció Tarcsán

Visszaérkeztek Köröstarcsára annak a főként békéscsabaiakból álló vízi expedíciónak a tagjai csütörtökön délután, akik egy korábban megkezdett természetfilm forgatása miatt utaztak a Körösökön keresztül a Tiszára. A kis csapat három évvel ezelőtt már hajózott hasonló módon a „szőke folyón”, ám akkor kaptak egy áradást, ami miatt például a homokpadoknál nem lehetett felvételeket készíteni. Gyurkó Dániel, az expedíció vezetője elmondta, a négy nagy hajóval a Szamos befolyásáig, Vásárosnaményig, illetve Tiszamogyorósig jutottak fel, az alacsony vízállás miatt tovább már csak utazótársuk, Knyihár Mihály kisebb hajójával tudtak közlekedni. Összesen 1400 kilométert tettek meg a június 28-án indult utazás részeként. – Egyik legfőbb célunkat elértük, hiszen rengeteg szép homokpadot találtunk, és a tájak lenyűgözőek voltak – fogalmazott.