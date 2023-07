Dankó Bélától, a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület elnöke, országgyűlési képviselő elmondta, térségünk, illetve vármegyénk kiváló adottságokkal rendelkezik a falusi turizmus területén. Az idegenforgalom kiemelkedő szerepet tölt be a gazdaságban, a foglalkoztatottak száma hasonló az ország autóiparához. Így összességében elmondható Békés vármegyéről is az, hogy turisztikailag ismert és népszerű célpont a látogatók körében. Ráadásul hazánk tizenegy kiemelt turisztikai térségéből kettő is itt található, illetve érinti a vármegyét.

Az elnök kifejtette, a természeti és kulturális adottságaink kiváló alapot biztosítanak a falusi turizmusnak, Békés vármegye falusi vendégfogadói pedig ismertek és elismertek a turisták körében. Hozzátette, a falusi turizmus az év minden szakában népszerű térségünkben. A vendégszerető házigazdák mindig örömmel, kiváló ajánlatokkal és remek ízekkel várják az idelátogató turistákat.

Békés vármegye szerte kiváló falusi vendéglátók találhatók

A falusi turizmus egyik fő jellemzője az élő hagyományok bemutatása, valamint a természeti adottságok ötvözése a szolgáltatói kínálattal. A legismertebb területként a gyulai térséget, Békésszentandrást, Szarvast és Mezőhegyest tartjuk számon, ugyanakkor Biharugrától Mezőhegyesig, és Gyulától Békésszentandrásig szerte a vármegyében kiváló falusi vendégfogadók találhatók.

Dankó Béla ismertette, hogy a vidék idegenforgalmának egy jól lehatárolható, beazonosítható szegmense a falusi turizmus, amiben a legfontosabb a vendégfogadó házigazda. Vármegyénkben pedig barátként várják és fogadják a turistákat. A kínálat pedig a természeti és kulturális adottságokra, a mezőgazdasági termelésre és termékelőállításra épül. Hozzátette, a meglévő épületek felújításával, az új szálláshelyek autentikus kialakításával mára új életet kapnak korábban a nem használt épületek. A szálláshelyek biztosításán túl a természeti adottságokat helyben, vagy éppen nemzeti parki területeken ismerhetik meg a vendégek. Kiemelendő, hogy az egyes helyszíneken kiváló, helyben készült ételeket kóstolhatnak, illetve vásárolhatnak a vendégek.

Dankó Béla:az egyes helyszíneken kiváló, helyben készült ételeket kóstolhatnak, illetve vásárolhatnak a vendégek/ Fotó: Jenei Péter/

Az aktív turizmushoz kapcsolódva földön és vízen, a gátakon, a vízi, valamint a gyalogtúra útvonalakon, vagy éppen országos hírű kerékpárutakon barangolhatnak az ide látogatók. A csendes pihenést választók a tanyasi térségekben találhatják meg azt a nyugalmat amelyre egy nagyvárosi ember csak áhítozik.

Dinamikus fejlődést mutat ez a terület

A turizmus fejlődése általánosságban igen dinamikus Békés vármegyében, a teljesítménye tavaly alig maradt el a 2019-es csúcsévtől. A falusi turizmus pedig ezt is túlszárnyalta. Ugyanis egyre jobb minőségű szálláshelyek és egyre színvonalasabb kapcsolódó szolgáltatások, illetve programok teszik vonzóvá az utazók számára hazánk ezen területét. A hazai forrásból biztosított Kisfaludy terv pedig a Covid időszakban segített megújítani a vidéki szálláshelyeket. A falusi szálláshelyek és magánszálláshelyek összességében több mint 40 milliárd forintos támogatást kaptak. Ezek mind a minőségi fejlődését szolgálják, így elmondható hogy mára inkább a szolgáltatások minőségi fejlesztése, a kínált turisztikai csomagok összetettsége a fejlesztési irány.

Kiváló tanyasi térségben nyújtanak meseszerű élményt a vendéglátók

A falusi turizmus fejlesztése túlmutat a turisztikai térségeken – hangsúlyozta az egyesület elnöke. Az egyes önálló szolgáltatók ugyanis akár egy kiváló tanyasi térségben is képesek meseszerű élményt kínálni a vendégeknek. Ezért a fejlesztések fenntarthatósága szempontjából fontos elem a megfelelő minőség, és annak erősítése a legfontosabb feladat. Ezt a szolgáltatók önállóan is felismerik, ők pedig képzésekkel, rendszeres tájékoztatókkal hívják fel a figyelmüket az aktuális trendekre és fejlesztési lehetőségekre. Leszögezte: rendkívül fontos az összefogás ebben a szegmensben, hiszen a szálláshely szolgáltatók, valamint a programgazdák összefogása biztosítja a megfelelő termékpalettát és a sikereket. Hozzátette, a digitalizációs kihívásokat a szolgáltatók igen gyorsan és könnyen megoldották. A szakmai szervezetek azonban folyamatos segítséggel állnak a háttérben és biztosítják a megfelelő tudásbázist.

A gyerekeknek örök élményt nyújtanak a vad-, és háziállatok

Dankó Bélától megtudtuk, a városi vendégek vannak a legtöbben Békés vármegye falusi turizmusát illetően, ahová Budapest és a Dunától keletre eső terület a fő küldőpiac. Nagyon sokan keresik a korábban említett szolgáltatásokat, ám igen sokan vannak, akik elszármazottként, immár gyerekekkel, unokákkal látogatnak „haza”. A korosztály pedig szinte a teljes palettát lefedi. A gyermekek természetszeretete ösztönös, így a természet közelséget is élményként élik meg akár egy héten keresztül is. Egy, a telken átrohanó vadnyúl számukra örök élmény marad, a felnőttek pedig a saját nyugalmuk biztosítása mellett tudnak tartalmas időt eltölteni. A természetjáró, csapatösszetartó rendezvények is egyre kedveltebbek. Az idősebb korosztály sokszor családdal vagy barátokkal együtt érkezik és pihen a térségünkben.

A természetjárás, a túrázás, a vízi sportok, a horgászat, a gyógyfürdők, és a történelmi hagyományok mind jelen vannak vármegyénkben. A Kék túra útvonalak érintik a térséget, valamint Körös-Maros Nemzeti Park is itt található. A Csabai és a Gyulai kolbász, a szarvasi és a békésszentandrási sör, valamint a medgyesegyházi dinnye gasztronómiai kuriózumként kapcsolódnak a turisztikai kínálathoz. Elég például, ha végiggondoljuk a vármegye nagyobb rendezvényeit, fesztiváljait, amik szinte kivétel nélkül a gasztronómiához kapcsolódnak.

Pályázatok segítik a további előrelépést

Dankó Béla végül elmondta, az ágazat szereplői is várják a jelenlegi uniós ciklus aktuálisan megjelenő pályázatait. A vidéki turizmus fejlesztését célzó vidékfejlesztési programok, a LEADER helyi források, és a hazai forrásból finanszírozott Kisfaludy program várhatóan tovább segíti a turizmus, és ezen belül a falusi turizmus minőségi fejlődését.