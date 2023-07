Több száz kiló ponty akadt horogra a csabai bajnokságon

Csütörtökön este 20 órakor elrajtolt a Csaba-tavon a KHESZ Pontyfogó Horgász Bajnokság, amely vasárnap 14 óráig tartott – ismertette a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Az eseményen a 60. óráig 745,6 kilogramm hal akadt horogra, ami összesen 121 példány súlya. A legnagyobb halat a Baresz Team fogta, ami 19,5 kilogrammos volt.

Bikinivel és tűzijátékkal készülnek augusztus 20-ra Békéscsabán

A számos program és a PASO valamint Bikini koncert mellett a tűzijáték sem marad el az államalapítás ünnepén Békéscsabán. Augusztus 20-án a 19.15 órától a Pannonia Allstars Ska Orchestra, majd 21.30 órától a Bikini lép fel Békéscsabán; és az államalapítás ünnepén a rengeteg program mellett 21.15 órakor tűzijáték is várható – derült ki a városháza által közzétett rendezvénynaptárból, amely szerint rengeteg eseménnyel folytatódik a Munkácsy Negyed intézményeiben a Csabai Nyár programsorozat.

Két alapítványt is támogatnak Békéscsabán

Két alapítvány számára nyújt 50-50 ezer forint támogatást a békéscsabai önkormányzat – derült ki a városi közgyűlés közelmúltban tartott ülésén. Egyrészt segítik az Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítványt, hogy a hagyományosnak számító, autizmusbarát Mikulás-ünnepséget szervezzenek, másrészt pedig a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítványt, ahol a telefonos lelkisegély-szolgálatnál ténykedő önkénteseknek tartanak elismerések, kitüntetések átadásával ünnepséget.

Petőfi Sándorral is fotózkodott Szovátán a békéscsabai Lobogó Láng

Erdélyi, jótékonysági koncertturnéja második állomásán is nagy szeretet övezte a békéscsabai Lobogó Láng Zenekart. Csütörtöki, dévai fellépésük után Szovátán, a Petőfi Sándor Parkban nyűgözték le műsorukkal a közönséget. Előtte az együttes fotózkodott is Petőfivel, mégpedig a parkban található szobránál. A zenekart Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere, valamint a városvezetés egy kiadós ebédre is meghívta. Szombaton este újra Déván koncertezik a Lobogó Láng. Böjte Csaba testvér kérésére az általa celebrált mise után lépnek fel keresztény, karizmatikus, dicsőítő könnyűzenei műsorukkal a helyi kistemplomban. Vasárnap pedig már Nagyszalontán játszott a zenekar.

Az ókori Róma épületei is helyet kaptak a Csabagyöngyében

Az ókori Róma, modern kori városok, kalózok és bennszülöttek, az Amerikát meghódító britek és indiánok – többek között ezek az egyedi, legókból készült alkotások kaptak helyet azon a kiállításon, amelynek szombaton és vasárnap a Csabagyöngye Kulturális Központ adott otthont. A műveket összességében több millió alkatrészből állították össze. A két állandó kiállító és szervező, a kiskunhalasi Falusi Zoltán és a szekszárdi Felkl János mellé most két vendég kiállító, a budapesti Schauer Balázs és a nagybányai Mezei Félix hozta el alkotásait Békéscsabára. A tárlatot nagyjából másfél nap alatt állították össze a helyszínen. A kiállításon megidézték az ókori Rómát gladiátoros jelenettel, a Pantheon és a Circus Maximus épületével, valamint egy kétevezősoros biremissel, azaz egy különleges hadihajóval. De megjelent a párizsi Notre-Dame, illetve a modern kort képviselve több várost is felépítettek, vasútállomással és folyamatosan közlekedő szerelvénnyel, tömb- és családi házakkal, kórházzal és tűzoltósággal, építkezős jelenettel. Emellett szafaris jelenetet, különleges állatkertet hoztak. Sőt, kalózok és bennszülöttek, Amerikát meghódító britek és indiánok ugyancsak csatáztak a kiállításon.

Blues és költészet vegyült Békéscsabán

Zenés közönségtalálkozóra várta olvasóit Papp Ádám költő pénteken Békéscsabán. A megyei könyvtárban megtartott esten a versek mellett a blues is nagy hangsúlyt kapott. A zene már egészen gyermekkorom óta kísér, a Hobo Blues Band munkássága korán rabul ejtett, de a rock and roll is közel áll hozzám. Zenefanatikus vagyok, s a blues az, ami mélységével, eredetével igazán megérintett. Az egész életem átszövi, inspirálja – mondta el a Papp Ádám költő, aki korábban dobolt, basszusgitározott is egy punk-rockzenekarban. Énekelt és dalszövegeket is írt, valamint ír jelenleg is, emellett nagy álma egy saját blues zenekar. Versei saját bevallása szerint önazonosak; olykor kicsit nyersek, de klasszikusak és modernek is.

Egyedi fajátékok készültek a békéscsabai múzeumban

Csiszoltak, színeztek, fonatot készítettek, összességében pedig egyedi fajátékokat alkottak a gyerekek azon a kézműves foglalkozáson, amelyet szombaton tartottak a Munkácsy Mihály Múzeumban a centenáriumi Schéner Mihály-kiállításhoz kapcsolódóan. A foglalkozást Korcsok János kézműves fafaragó tartotta. Elmondta, hogy olyan művek születtek a családi délelőttön, amelyek kapcsolódnak Schéner Mihály munkásságához is, aki legendásan nagy játékkészítő volt. Ennek megfelelően huszárokat készítettek, állatmotívumokat vágtak ki fából, rétegelt lemezből, és azért, hogy ne csak egy, a polcra kitehető tárgyat alkossanak, hanem a későbbi játékra is lehetőséget adhassanak, pörgettyűt, csörgőt, ügyességi játékot ugyancsak összeállítottak. Természetesen anyagokat és egyszerű eszközöket használtak a munka során.

Motorosokkal palacsintáztak a nem színötös gyerekek

Palacsintával várta vasárnap a Csabai Rendezvénypajtában a Körös Motoros Karitatív Egyesület azokat a gyermekeket, akik az előző tanévet nem színötös bizonyítvánnyal zárták. A motoros felvonulással ugyancsak megspékelt rendezvényt, partit immár harmadik alkalommal hívta az életre a civil szervezet. Huszka-Seben Gabriella, az egyesület elnöke elmondta, hogy anno találtak egy felhívást, miszerint egy vállalkozás megajándékozza azokat a fiatalokat, akik bizonyítványa kitűnő lett. Úgy gondolták, hogy egy nem színötös bizonyítvány és diák nem ér kevesebbet egy kitűnőnél, hiszen nem a jegy, az osztályzat a lényeg, hanem a befektetett munka és energia.