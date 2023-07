Békéscsaba a legolcsóbb az újépítésű nagyváros ingatlanok terén

Lassult a drágulás üteme a vidéki újépítésű ingatlanok piacán; a 25 megyei jogú városban 263 projektben 6200 lakás épül, átlagosan 975 ezer forintos négyzetméteráron. Az Otthon Centrum legújabb felméréséből kiderült, hogy a legolcsóbbnak számító Békéscsabán 605 ezer forintért kínálják az újépítésű lakások négyzetméterét. Arról is beszámoltak, hogy a kínálati négyzetméterár az összes városban meghaladta a félmillió forintot.

Újra végigtekerték a Wenckheim-kerékpárutat

Ismét végigtekerték Az év kerékpárútját – adta hírül a Visit Békéscsaba. Részletezték, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület a nyári szünetben immár második alkalommal szervezett ingyenes biciklitúrát a Wenckheim turista- és kerékpárúton. A bringások az útvonal érdekességeiről, látnivalóiról ugyancsak sok-sok információval gazdagodtak. Kiemelték: július 23-án, vasárnap 8 órától ismét rendeznek kerékpártúrát.

Gyűrűket, karkötőket és mézeskalácsot készítenek a csabai Téglában

Hetente más-más csoportokkal, augusztus 4-éig rendezi meg a Békés Megyei Népművészeti Egyesület a 34. Komplex Népművészeti Táborát Békéscsabán, a Tégla Népművészeti Alkotóházban. Pál Miklósné, az egyesület elnöke kiemelte, több mint 500 résztvevő fordul meg a 32 kézműves csoportban. A résztvevők Magyarország legkülönbözőbb településeiről, valamint Székelyföldről, a Vajdaságból, Felvidékről, Hollandiából, Ausztriából és Olaszországból érkeznek. A felnőtt tábor mellett pedig majdnem minden héten gyermek- és ifjúsági csoportok is működnek. A legfiatalabb táborlakó öt-, a legidősebb 80 éves.

Műhelymunkát tartottak a csabai egyetemen

Műhelymunkára hívták az akcióterületen működő vállalkozások, és foglalkoztatók képviselőit, valamint az adott területen munkaerőpiaci problémákkal küzdő személyeket hétfőn Békéscsabán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán. Az eseményt az egyetem a Hallgatók a Hallgatókért Alapítvánnyal közösen szervezte. Dr. Árpási Zoltán dékán elmondta, bízik abban, hogy ez a program egy hosszútávú közös munka és tanácskozás első állomása lesz. Hozzátette, a TOP-os projektből megvalósuló esemény célja a munkáltatók és munkavállalók érzékenyítése, együttgondolkodással. Továbbá cél még egy olyan szellemi műhely kialakítása is a karon, amelyben a munkaadók és az állásokra jelentkezők is tudják hallatni a hangjukat, illetve megismerhetik a másik nézőpontját. Garai Éva, a projekt szakmai segítője és támogatója kifejtette, ez a program a szakmai tartalmak mellett olyan kapcsolatok kialakulásának ad teret, amik a cégeknek, vállalkozásoknak, intézményeknek, önkormányzatoknak, és persze a munkavállalóknak is hasznos lehet. Az elsődleges cél pedig a munkaerőpiacon való szétnézés, illetve mai helyzetének felmérése.

A CsabaPark szomszédságába költöztetik a kapumúzeumot

Új helyre, a Gabonamúzeumba költöztetik és megmentik azt az országosan is egyedülálló szabadtéri kapumúzeumot, amelyet az elmúlt harminc évben hoztak létre a fafaragók a volt napközis tábor, illetve a Fenyves szálló környékén – derült ki a városi közgyűlés közelmúltban tartott ülésén. A munkában jelentős szerepet vállal a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. A grémium elé került előterjesztésben jelezték, hogy két éve megvizsgálták a kapuk állapotát, és megállapították, hogy azok felújításra szorulnak, mint ahogy azt is, hogy az eddigi helyszín nem megfelelő a számukra az ottani mikroklíma miatt. Tavaly megnézték a Gabonamúzeumot, mint lehetséges helyszínt, és úgy döntöttek, hogy a szélmalom mögötti, a CsabaParkban lévő játszótér felé vezető sétány mentén helyezik ki a rendbe tett kapukat, tájékoztató táblákkal együtt.

Rollerrel közlekedő nő esett el, és sérült meg Békéscsabán

Könnyű sérüléssel járó balesethez riasztották a rendőröket Békéscsabán. A Corvin utcai kerékpárúton pénteken késő elesett, és könnyebben megsérült egy rollerrel közlekedő nő. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatánál elmondták, a baleset körülményeit vizsgálják.