– Közös célunk, hogy Dél-Békés, annak minden települése minél élhetőbb legyen, és képessé váljon a sűrűsödő kihívásokkal megbirkózni. Ezért azonosítanunk kellett azokat a területeket, ahol mindezek érdekében be kell és eredményesen be is lehet avatkoznunk. A koronavírus-járvány tapasztalatai, a szomszédban zajló háború, ezek hatásai, az energiapiacon zajló folyamatok figyelembe vételével és Dél-Békés adottságait, lakosainak igényeit megvizsgálva úgy találtuk, hogy elsősorban két feladat és lehetőség áll előttünk: a Marosháton és környékén élők jól tudják, milyen az, ha szűkében vagyunk a víznek. Ezért beavatkozási területként határoztuk meg a vízgazdálkodás fejlesztését, ezzel összefüggő feladatként a vízpótlást, a Száraz-ér, Gyopárosfürdő, az egészségturizmus, a települési integrált csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztését és a mezőgazdasági termelékenység jelentős növelését.