– 1982-ben kerültünk ide a feleségemmel. Kriszta óvónőként, jómagam magyar-ének szakos tanárként – emlékezett Szák Kocsis Péter. – Az első sikertörténetnek a kétsopronyi gyermekkórus számított, ez meghatározta későbbi pályafutásomat. Tíz különböző kórus volt az életemben, amelyet vezettem, vagy énekeltem benne. A második sikertörténet, a Guzsalyas Képzőművészeti Alapítvány, melyet Kriszta alapított.

Péter akkori felesége a művelődési ház igazgatójaként dolgozott, és ügyes, tehetséges gyermekekből kézműves, rajzos csoportot hozott létre, működtetett, még a fazekasság is szerepet kapott benne. Közben Péterrel angol nyelvi táborokba jártak, és ott amerikai fiatalokkal is megismerkedtek. Szó esett arról, hogy ebben a kis faluban csupán oroszt és szlovákot tanulhattak akkoriban a diákok, nyugati nyelv tanulására nem volt lehetőség. Az amerikai, richmondi egyetem volt a kapocs, de nem is gondolta a házaspár, hogy az álomból valóság, vagyis angol nyelvi képzés lehet. Péter ugyan angol tagozatos gimnáziumba járt, de a nyelvtanításhoz önmagában ez kevés lett volna. Később azonban megszerezte az ehhez szükséges képesítést.

Aztán egyszer csak érkezett egy képeslap Richmondból, majd nem sokkal utána az első önkéntes, Jay Budner, és elkezdődött a csoda.

Jay is eljött a mostani találkozóra remekül érezte magát, és utána a következőket írta:

Nincs annyi szó, sem elég hely a közösségi médiában, hogy kifejezzem, mi van a szívemben a hétvége után. Harminc évvel ezelőtt szeretettel vettek körül Kétsopronyban az emberek. Örömmel, békével, bizalommal, törődéssel, kegyelemmel és reménnyel töltötték meg az életemet. Ez egy olyan ajándék, ami az elmúlt 30 évben végigvitt ezen a világon, és továbbra is ápolja a lelkemet. Köszönöm, Kétsoprony. A szívem tele van.

Szakkörszerűen lényegében nyelviskolát működtetett az alapítvány, 20 gyermekkel kezdtek, de ez felfejlődött 50-re is, ami óriási dolog egy 150 fős tanulólétszámmal rendelkező iskolában.

– Nem ment minden egyik pillanatról a másikra, ugyanis az egymást évente váltó fiatal amerikai diplomások nem tudtak magyarul, a kétsopronyi gyermekek angolul, de valahogy meg kellett érteniük egymást, meg kellett a másikkal értetniük magukat. A gyors tanulásnak ez volt az egyik titka – ecsetelte Péter. – A program – kis túlzással – helybe hozta a kétsopronyiaknak a nagyvilágot, Amerikát, amiről akkor még keveset tudtak. A tanévet angol táborok követték, ezekben a nyelv használata mellett Amerika történelmét, kultúráját, az ottani életérzést is jobban megismerték a diákok. 2006-ig működött ilyen módon az angoloktatás, aztán beépült az iskolai tantervbe.

Az egykori amerikai tanárok.

A jubileumi találkozó fő szervezője egy hajdani tanítvány, a Svájcban élő Krajcsó Miklós volt. A rendezvényen kitértek arra, az amerikaiak is egy új, számukra ismeretlen világba csöppentek. Kiszakadtak a sokszor kényelmes, megszokott életükből, ugyanakkor olyan élményekkel gazdagodtak, melyek után nehéz volt átadni helyüket a következő frissdiplomás angoltanárnak. Elhangzott, az angol nyelvi program nemcsak a kétsopronyi diákoknak nyitotta ki a világot, hanem az itteni tartózkodás meghatározó jelentőségű tapasztalattá vált az amerikai fiatalok számára is. Mutatja ezt, hogy szinte valamennyien eljöttek a találkozóra.