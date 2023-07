Zenéltek és szavaltak a csabai főtéren, 93 éves tagjuk is fellépett

A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület VII. Regionális Nyugdíjas és Civil Kulturális Találkozója kezdődött el hétfőn este Békéscsabán, a Szent István téri nagyszínpadon. Kölesné Vandra Éva elnök elmondta, örömteli, hogy hetedik alkalommal is mennyi mindenkit fogadhatnak, találkozhatnak egymással a résztvevők a csabai főtéren, és bemutathatják produkcióikat. Hétfőn este az ének és irodalom napját a Csaba Népdalkör műsora nyitotta meg, őket a Körösladányi Őszikék Népdalkör követte. Budapestről érkezett Antal Tamás énekes, produkciója alatt a szegedi Szijártó Adél volt a háttértáncos. A zenei programot a Békéscsabai Kemény Gitárklub műsora zárta.

Még augusztus 15-ig kérhetnek a csabaiak ingyenes energiatakarékos égőt

Ingyenesen cserélhetik régi, hagyományos izzóikat vadonatúj, korszerű és energiatakarékos LED-es darabokra a békéscsabaiak egy program keretében, amelyet a CYEB Energiahatékonysági Kft. és az önkormányzat közösen szervez. Az izzócserére a ledcsere.hu weboldalon lehet jelentkezni, a regisztrációval kapcsolatban hétfőn délután tartottak lakossági tájékoztatót Békéscsabán, a városháza dísztermében. Sznyida László, a városmarketing csoport csoportvezetője, Nagy Ferenc alpolgármester és dr. Bacsa Vendel jegyző lépésről lépésre bemutatta az érdeklődőknek a regisztráció menetét, valamint informálták a megjelenteket arról, hogy hol és milyen módon van lehetőségük elvégezni a regisztrációt azoknak, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, vagy e-mail címmel. Elhangzott, a honlapon a lakosoknak több adatot kell megadniuk a weboldalon az igényléshez. Először a szerződő adatait kell beírniuk, majd a cserére kiválasztott fényforrásokról kell nyilatkozni. Az ingyenes energiatakarékos égőkért még augusztus 15-ig lehet jelentkezni.

A hőségben Fidesz-tagok osztottak hűsítő vizet a Csaba Centernél

Nagy Sándornak, a Fidesz békéscsabai ügyvezető alelnökének kezdeményezésére osztottak ásványvizet hétfőn délután a párt tagjai, aktivistái a Csaba Center előtt. Nagy Sándor kiemelte, ez a hőség idején bevett szokás náluk, nem most először, és nem is utoljára volt erre példa. A vízosztásban részt vett Herczeg Tamás országgyűlési és Paláncz György önkormányzati képviselő mellett dr. Pálfi-Rigó Krisztina, Alföldi Károly és Vass Csaba is. Herczeg Tamás és Paláncz György kiemelte, folyamatosan figyelik az időjárás-jelentést, és amikor hőségriadó van, megszervezik a vízosztást a lakosságnak.

Dr. Somlai Rozália emlékére avattak táblát a békéscsabai kórházban

Egész életét a kórháznak és a gyógyításnak szentelte dr. Somlai Rozália, aki évtizedeken át emblematikus szereplője volt Békéscsaba gyermek egészségügyi ellátásának. A főorvos 2021-ben hunyt el, most pedig emléktáblát avattak a tiszteletére a Dr. Réthy Pál Tagkórház Belgyógyászati tömbjének földszintjén. A tábla elkészülése és avatása a család és a kórház összefogásából valósult meg. A táblaavatón a családot a főorvos egyik lánya, Zsuzsanna és unokája, Jázmin képviselte. Dr. Zsilák János orvosigazgató az eseményen hangsúlyozta, az utódoknak nemcsak feladatuk, hanem kötelességük is azokról megemlékezni, akik a gyógyító munkájuk során maradandót alkottak, és akik egész életüket a gyógyításnak szentelték. Hozzátette, dr. Somlai Rozália ilyen orvos és ilyen ember volt.

Többször ütött a támadó Békéscsabán, büntetőeljárás indult ellen

A Kis-Tabán utcában hétfőre virradóan összevitatkozott két férfi, majd egyikük többször megütötte a másikat. A bántalmazott férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A verekedő férfi ellen a Békéscsaba Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt büntetőeljárását indított.

Égett az árokparti növényzet Békéscsabán

Meggyulladt az árokparti növényzet hétfőn délután Békéscsaba külterületén, a Gerla tanya közelében. A kettőszáz négyzetméteren égő vegetációt a helyi hivatásos tűzoltók oltották el egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével. Tűz a szomszédos ültetvényekre már nem terjedt át, az esettel kapcsolatosan senki sem sérült meg.

Bejárták az Országházat a képviselő meghívására

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő meghívására a Parlamentben jártak a napokban a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete tagjai. „Szűk egy évvel ezelőtt szervezett a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete egy olyan sétát Békéscsabán, ahol másokkal együtt magam is megtapasztalhattam milyen látássérültként közlekedni a városban. Életre szóló tapasztalattal gazdagodtam akkor, és remélem hasonlóan sokáig emlékezetes programként élték meg az egyesület tagjai, amikor meghívásomra a Parlamentbe látogattak” – írta közösségi oldalán Herczeg Tamás.