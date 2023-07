Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője a közleményben kifejtette, hogy az – újépítésű lakások – átlagára ugyan 19 százalékkal magasabb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, az első negyedévhez képest már mindössze 2,9 százalékkal emelkedett az átlagos négyzetméterár. Utoljára két évvel ezelőtt fordult elő, hogy a negyedéves árváltozás ennél kisebb volumenű volt – tette hozzá.

Továbbra is Sopron a legdrágább vidéki város, a négyzetméterenkénti 1,36 millió forintos átlagérték a fővárosihoz közelít. Ezzel tovább növelte árelőnyét Debrecennel szemben, ahol 1,11 millió forint az átlag. Az egymilliós lélektani határt még Veszprém (1,04) és Szeged (1,02) lépte át az újépítésű lakások piacán.

A szakember arról is beszámolt, hogy a kínálati négyzetméterár az összes városban meghaladta a félmillió forintot. A legolcsóbbnak számító Békéscsabán is 605 ezer forintért kínálják az újépítésű lakások négyzetméterét, míg Hódmezővásárhelyen 700 ezer forint az átlag.

Az épülő lakások számában Szeged áll a dobogó legfelső fokán 939 lakással, míg Debrecen a második 754-gyel. A harmadik helyre egy több száz lakásos beruházás révén Nyíregyháza jött fel, 650 új építésű lakással – írta összefoglalójában az Otthon Centrum.