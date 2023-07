Elmondta, örömkorongozást is zajlik, már végzett fazekasokkal. Olyan tárgyakat készítenek amilyeneket nem szoktak, valamint írókával különböző motívumokat visznek fel, rajzolnak az edényekre. Ugyanakkor kezdőknek is tanítja a szakmát, mely újra reneszánszát éli. Ez a jelentkezők nagy számán is látszik, több turnust indítanak.

– Hozzájárul ehhez, hogy sokakat elvarázsol a látvány, ahogy a fazekas korongozik, felemelő élmény számukra, ahogy alakul, formálódik az edény, növekszik a hasa – ecsetelte Andrea. – Megfogalmazódik az emberben: „Ez nagyon érdekes, ezt én is akarom.” Vannak, akiknél ez gyermekkori álom, mások szabadidős foglalatosságot keresnek benne, kikapcsolja, megnyugtatja őket ez a tevékenység, illetve jó érzés, amikor az ember a saját kezével hoz létre használható tárgyakat.

A népi iparművész szólt arról, újra divatba jött a természetes anyagokból készült edények használata. Kitért arra, az étel is finomabb, ha kerámiaedényben készül, és más a „fílingje” is, esztétikai élmény nyújt. Andrea beszélt arról is, miként lehet egy régi tárgyból újat, mást készíteni, ő például legutóbb egy boros kulacsból éjjeli lámpát alkotott.

