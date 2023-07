A szakemberek tapasztalatból mondták: az ilyen szülésfelkészítő tanfolyamok érezhetően könnyebbé teszik a várandósság időszakát a kismamák és az ellátók számára. Orosházán is az volt a cél, hogy a gyermeküket váró párok tabuk nélkül minden kérdésre választ kapjanak. Például arra, hogy az újszülöttet hogyan utaztassák, később a babaülést hogy kössék be az autóba, mi a teendő az ülésmagasítóval. És a kerékpáron milyen szabályok vonatkoznak a felnőttekre és a gyerekekre.

Kis Rozália rendőr százados, az Orosházi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója interaktív előadáson beszélt szemléletesen a részletekről, miközben sok kérdést is intéztek hozzá a hallgatóság soraiban ülő leendő anyukák, apukák.

Lássuk, mi a teendő, ha megszületik a család szeme fénye és indulnak haza az újszülöttel: – A gyermekbiztonsági rendszer, a biztonsági öv használatát mindig kiemelten kezeljük, idén egy kampányt is indított a rendőrség. Akár felnőttről, akár gyermekről van szó, kérem, kapcsolják be a biztonsági öveket az első és a hátsó üléseken is! A legkisebbeknél pedig súlyra, életkorra tekintettel használják a babahordozót, a gyermekülést, vagy az ülésmagasítót.

Bébihordozóban rögzíteni kell a picit a hordozó saját övével, majd az autóüléshez tartozó övvel a hordozót. Az első és legfontosabb feladata a szülőnek: ha a hordozót az első ülésre háttal akarja bekötni, ki kell kapcsolni, vagy kapcsoltatni a légzsákot. Ha a szülő a hátsó ülések valamelyikére szeretné bekötni a babahordozót, ott is elhelyezheti menetiránnyal szemben és háttal is. Mindkettő szabályos, az a lényeg, hogy az ülés biztonsági öveivel szabályosan legyen lerögzítve az üléshez a hordozó. Elhangzott, a gyermekülések már olyan professzionálisan kialakítottak, hogy az úgynevezett izofixes ülésekhez már az autóülés övére sincs szükség, ott a speciális csatlakozóval rögzítjük a gyermekülést.

Amikor már nagyobb a gyermek, vannak esetek, hogy a szülő nem használja a gyermekbiztonsági rendszert, álldogál a kicsi, netán a nagymama ölében üldögél... Ám ez nagyon komoly baleseti veszélyforrás. A lényeg: be kell kötni!

Kis Rozália kiemelte: a gyermekek biztonsága a legfontosabb

Mit kell tudni az ülésmagasító használatáról? Íme.

– Amelyik gyermek eléri a 150 centis magasságot, akkortól nem kell használnunk egyik gyermekbiztonsági rendszert sem. Ha ennél még kisebb, akkor célszerű az ülésmagasító alkalmazása, amivel azt érjük el, hogy az autó ülésének a hárompontos biztonsági öve nem a gyermek nyakánál, hanem a vállánál és a mellkasánál rögzíti őt. Nem kell ülésmagasító például a 135 centis gyermek esetében, ha hátul, középen ül és a kétpontos biztonsági övvel rögzíti helyzetét, vagy a hárompontos övet be lehet állítani úgy, hogy ne a gyermek nyakánál, hanem a vállánál legyen.

A kerékpáros közlekedésben való részvétel gyermekkel – erre is kitért a rendőrnő. Felsorolta, milyen szabálytalan divathóbortok miatt sodorják veszélybe gyermekeiket a szülők.

– A 16 év feletti egy 10 év alattit szállíthat. A gyermekülés, amit a hátsó csomagtartóra kell rögzíteni, speciális lábtartóval ellátott, s megvédi a gyermeket, hogy ne akadjanak be a lábai a küllők közé. Ezeknek a gyermeküléseknek saját biztonsági övük van, azt be kell kapcsolni. Ha már nagyobb a gyermek s akár két-, akár háromkerekű kisbiciklivel közlekedik, ő a járdán, míg a felnőtt az úttesten kell, hogy közlekedjen. Ez így szabályos.

Kérdésként hangzott el: két gyermek szállítása megengedett-e? Például elöl, a kormányra rögzített ülésben és a hátsó gyermekkülésben? A válasz:nem. Forgatható részre (kerékpár kormányára) nem rögzíthető gyermekülés. Egy felnőtt kizárólag egy gyermeket szállíthat kerékpáron. A Hollandiából elterjedt, hazánkban is népszerű színes utánfutókról kiderült, hogy a jelenleg még nem engedélyezett a használatuk.