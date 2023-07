Közleményükben azt írták: Tapodi Krisztián a Csongrád-Csanád vármegyei Bordányban született. Gyermekként keresztény neveltetésben részesült, de az általános iskolában a hittan kevésbé állt közel hozzá. Szülőfalujában akkor pezsdült fel a lelki élet, amikor fiatalabb plébános és hitoktató érkezett a településre. Személyesen is elkezdte érdekelni a hit, így tanulmányait a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban folytatta, ahol bekapcsolódott az induló Kalazancius mozgalomba. Az iskola lelki programjai és a hiteles tanárok példája megerősítésként hatott rá, és sokat kapott a piarista rend ifjúsági világmozgalmától is, melyben hat éven keresztül vezetőként dolgozott. Középiskola után jelentkezett a Szent Gellért Szemináriumba, ahol gazdagodott és tisztult az egyház-, pap- és istenképe, sokszor a nehéz tapasztalatok révén is.

Mint arról hírportálunkon írtunk, Tapodi Krisztián Ferenc pápa közelmúltbeli látogatásának mindhárom napját testközelből szemlélte végig. A Kossuth téri, több százezer hívő jelenlétében lezajlott szentmisén a szentatya diakónusaként volt jelen, és kezet is fogott Ferenc pápával, amikor ő megköszönte a szertartáson való közreműködését.