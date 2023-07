– A világhírű tudós életpályája arra tanít bennünket, milyen az igazi hazaszeretet, és azt is megmutatja, micsoda kötőereje lehet a szülőföldnek – fogalmazott a polgármester. – Ahogyan az Márki-Zay Lajos tanár és Hegedűs István református lelkipásztor visszaemlékezéseiből kiderült, nem csak a fizikus, de az egész Bay család akarata az, hogy szülőföldjükön helyezzék őket örök nyugalomra. Idén Bay Zoltánné Herczegh Júlia hamvai is hazatértek, így a gyulavári református temetőben is újra együtt lehet Bay Zoltán és szeretett felesége, aki 45 éven keresztül volt hű társa az egyik legnagyobb magyar fizikusnak. Bay Zoltánné 2021-ben, 97 éves korában hunyt el az Egyesült Államokban, a koronavírus-járvány miatt hamvait családja csak két évvel később, idén június 17-én tudta hazahozni.