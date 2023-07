A pandémia miatti kihagyás után idén februárban rendezte meg ismét az Orosházi Kórházért Alapítvány azt a jótékonysági bálat, aminek a bevételével az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetet támogatják. Az idei adomány a kórház transzfuziológiai osztályát célozta, a véradáshoz szükséges eszközöket szerettek volna beszerezni.

– Néhány hónappal később is örömteli visszagondolni a 12. jótékonysági bálra, ahol közel 200 vendég szórakozott és adományozott. A város és a térség lakói, vállalkozók, egyházak és intézmények társadalmi szerepvállalása, valamint a lokálpatrióta összefogás most is bizonyította, az itt élők szívükön viselik kórházunk sorsát, hiszen a vártnál is több, 3,3 millió forintos támogatás gyűlt össze a bálat szervező Orosházi Kórházért Alapítvány számláján – fogalmazott dr. Duray Gergő. A kórház főigazgatója – aki egyben az alapítvány kuratóriumi elnöke is – elmondta, a magasabb összeg lehetőséget nyújtott arra, hogy több dolgot tudjanak vásárolni a tervezettnél.

– Eredetileg egy, a vérvételhez szükséges rázómérleget és a vér levétele után, a higiénikus és légmentes lezáráshoz szükséges speciális csőhegesztőt kívántunk beszerezni, de a támogatóknak hála, a rázómérlegből kettőt tudtunk vásárolni – tette hozzá.

Arról, hogy a most megérkezett eszközöket mire használják, dr. Méhes Mónika, a transzfuziológiai osztály vezető főorvosa beszélt: – Fontos, hiánypótló szerepük van a most megérkezett eszközöknek, hiszen eddig főként az Országos Vérellátó Szolgálattól kölcsönkapott gépekkel dolgoztunk. Minden véradáson, minden vérvételi ágy mellett kell egy rázómérleg. Ezen helyezzük el a vérvételi zsákot, amelybe a véradó vérét gyűjtjük. Azért rázómérleg a neve, mert folyamatosan billegő mozgást végez, így biztosítja, hogy a vér egyenletesen elkeveredjen az alvadásgátló folyadékkal és ne alvadjon meg. A csőhegesztő készülék a levett vérrel teli zsákról segít leválasztani a vérvételi tűt, biztosítva, hogy közben végig zárt maradjon a rendszer – ismertette a főorvos.