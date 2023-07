Ha július, akkor négy héten át tartó élmény vár azokra a gyerekekre, akik a vakáció ideje alatt az önkormányzat napközis táborában töltik a napjaikat, szüleik pedig biztonságban tudják őket. Idén 60 gyermek vesz részt a programokban, naponta szinte teljes a létszám. Van öt állandó pedagógus, 15 segítő. Diákmunkások és a családsegítő szakemberei is bekapcsolódnak a fiatalokkal való foglalkozásokba.

Az idén is az Eötvös katolikus iskola fogadta be erre a 4 hétre a táborozókat. Sok közöttük az ismerős arc, a visszatérő gyermek. Sőt, akad olyan fiatal is, aki sok éven át volt táborozó, most pedig itt tölti közösségi szolgálatát. Kis Gabriella táborvezető érdeklődésünkre elmondta, igyekeznek élményekkel teli alkalmakat, érdekes programokat szervezni.