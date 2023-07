– A jószágoknál is ugyanúgy az önfenntartást helyezi előtérbe?

– Csirkék, tyúkok mellett többek között fürjeket is nevelünk, magunk keltetjük a madarakat, hogy a gyermekeink is lássák, megtanulják. A fürjről még annyit, nagyon egészséges a tojása, a húsa. Ha pedig már ismét ételekről beszélünk, a fürj nagyon finom, emellett az egészség bástyája, és igazi gyógyír a szervezetnek például a galambleves fürjtojással.

– Térjünk vissza a kiskertekhez, hogyan sikerül új tagokat toborozni az egyesületbe?

– A kertészkedés örömének élőben történő bemutatásával. Azzal, hogy milyen jó érzés, amikor az elvetett magból, az elültetett palántából termés lesz. Nincs annál csodálatosabb, hogy a magad által nevelt zöldséget, gyümölcsöt kiszeded a földből, leveszed a fáról, megeszed vagy felhasználod a magad és a családod, a közösséged javára. Mindenhol büszkén vállalom fel, hogy én lehetek az a szerencsés, aki vezetheti ezt a fantasztikus egyesületet.

– Ezért tartják fontosnak a kondorosi betyárnapokon a házi finomságok versenyének megszervezését is?

– A zöldségeket, gyümölcsöket frissen is fogyasztjuk, de egyre népszerűbb, hogy eltegyünk belőlük télire vagy akár jövő tavaszra befőttként, lekvárként, savanyúságként. Ehhez jön a pálinka, a kolbász, ami egy kondorosi házban szinte „alapkövetelmény”. Bármikor toppan be váratlan vendég, ezekkel mindig megkínálhatjuk.

– A többi kertbarát körrel tartják a kapcsolatot?

– Olyannyira, hogy augusztusban újra összejövünk a szarvasi, a gyomaendrődi, békéscsabai és a békésszentandrási kertbarát kör tagjaival egy termékbemutató, kiállítás keretében. Évente váltjuk a helyszínt, a programnak idén a kondorosi művelődési ház ad otthont. Emellett kiemelt rendezvényünk a Betyárok az asztal mellett kolbászgyúró- és töltöttkáposztafőző-verseny, amit szeptemberben rendezünk meg a kondorosi Lovarda Rendezvényközpontban, valamint idén fennállásunknak 50 éves, jubileumi évfordulója is lesz.