Az első gádorosi autós piknik ötletére felfigyelt a polgármester, dr. Szilágyi Tibor, Simondán Vilmos önkormányzati képviselő és támogatták a szervezőket, akik három hét alatt tető alá hozták (pontosabban a központi parkba meghirdették) a találkozót.

– Nekem is épített autóm van, orosházi és helyi barátaimat kérdeztem meg, vajon segítenének-e összehozni hasonló érdeklődés mentén egy olyan hétvégi programot, ami érdekelheti a gádorosiakat és a környéken élőket. Segítettek, meghirdettük, sok támogató is biztosított arról, hogy összejön itt minden. A találkozókon szerzett ismeretségek, barátságok most kamatoztak. A hívó szóra eljöttek Békéscsabáról, Szegedről és még távolabbról is autóikkal, motorjaikkal. Nagyon sok kíváncsi látogatót vonzott a hétvégi esemény a környékről. Az árusok, akik kitelepültek, örömmel vették a helyi lehetőséget. A hétvégi találkozónak volt játékos, közönségszórakoztató része is, például a felnikitartó verseny, s a kipufogó hangnyomásmérés. Látva a nagy érdeklődést, a látogatottságot, a családias hangulatot, arra ösztönöznek, legyen folytatás. Ez engem meg arra sarkall, civil egyesületet kellene létrehozni. A Gádorosi Motorosok mintájára legyen autós egyesületünk! Jövőre már bátrabban ötletelhetünk – nyilatkozta Bella Zsolt.