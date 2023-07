– Gyulán felnőni, Gyulán tölteni a gyermekkort csodálatos dolog. A város életre szóló élmények tárháza, aki itt nőtt fel, örökre és elválaszthatatlanul kötődik a városhoz– fogalmazott köszöntőjében dr. Görgényi Ernő. A polgármester hangsúlyozta, ebben kétségtelenül meghatározó szerepet játszik az épített örökség, a természeti értékek és a szellemi kincsek sora, amelyet elődeik hagytak rájuk. Mint mondta, felelősséggel tartoznak a teremtett értékek és a szellemiség megőrzéséért.

– Meg kell adnunk a mai és a jövőben születő gyermekeknek azt a csodálatos élményt, ami mi is átélhettünk a városban – tette hozzá. – Tennünk kell azért, hogy ők is rohangálhassanak a Csigakert vagy a Göndöcs-kert fái között, felfedezve a természet értékeit. Kifejtette, ezért rehabilitálták a Csiga-kertet, a Göndöcs-kertet, a Szent Miklós parkot és eredményesen dolgoztak azért, hogy szabadon szaladgálhassanak a gyerekek az Almásy-kastély parkjában is, amit a korábbi nemzedékek csak a kerítés túlsó oldaláról nézhettek. Elmondta, ahol lehet, az ikonikus gyulai középületekben, házakban közösségi tereket kell kialakítaniuk; életet, funkciót kell vinniük régi szép épületeikbe, mert azok csak így maradhatnak fenn.