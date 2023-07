A múzeum épületének a felújítása közben számos, előre nem látható problémával szembesültek. A megoldásban a fenntartó, az önkormányzat partnerként, a lehető legjobb megoldást keresve biztosítja a szükséges forrásokat.

Ami most mindenki számára látható, hogy az épületet állványerdő veszi körül. A múzeumon a tetőjavítását is elvégzik az elkövetkező hetekben – értesült hírportálunk. A tetőhéjazat cseréje már zajlik. Az a cél, hogy az eredeti projekt mellett (a belső megújulással párhuzamosan) a külső munkák is elkészüljenek.

– A kiállítás építése és korszerűsítése továbbra is folyamatban van. A múzeum kollektívája már nagyon várja, hogy mindent a látogatók elé tárhassanak – nyilatkozta Józó Tamásné, az intézmény vezetője, aki hozzátette, az ad számukra újabb motivációt, hogy a kiállításon kívül, maga az épület is teljesen megújulva fogadhassa majd a látogatókat.

Megtudtuk, a közösségi oldalakon is folytatják a kampányukat, aminek a támogatását ezúton is köszönik mindenkinek, aki követi őket. Másik jó hír a múzeum háza tájáról: a múzeum új honlapja (www.ngytm.hu) is megújul. Új tartalmak kerülnek fel, új a szimbólum, az oldal megjelenésében is megújult.