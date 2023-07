– Hogyan kezdődött a közös munka a világhírű csellóművésszel?

– Tavaly január óta a Sonynak dolgozom, amelynek egyik fontos előadója Hauser. A világhírű csellóművésznek az elmúlt hónapokban hangszereltem néhány zenét, körülbelül hat-hét alapot készítettem a számára. Valószínűleg ennek hatására érkezett a felkérés, amellyel más munkákat is rám, illetve ránk bíztak, hiszen több magyar zenésztársammal veszek részt a folyamatban. Ezután érkezett az újabb megkeresés, hogy hangszereljem Hauser nagykoncertjének egyik részét. Ezek a show-k általában két etapból állnak, az elsőben komolyzenei dalok hangoznak el, a másodikban könnyűzenei slágerek csendülnek fel, amelyben Jennifer Lopeztől Ricky Martinig számos latin dallam színesíti a műsort. Utóbbit hangszereltem én, illetve a prágai, illetve a tavaly decemberi Budapest Arénában tartott koncerten is ott voltam a háttérzenészek között. Ezután egy kis csend következett, majd hármunkat felkértek, hogy tartsunk Hauserrel a világkörüli turnéján. Ez óriási lehetőséget jelent számunkra. Egy nagyszerű zenésszel játszhatunk együtt, aki kiváló ember is.

– Merre visz majd a világ körüli turné?

– Már rengeteg állomást bediktáltak, nemrég Örményország fővárosában, Jerevánban lehettünk részesei a csapatnak, egy fesztiválon léptünk fel azon a színpadon, ahol például a szintén világhírű amerikai rapper, 50 Cent is. Már itt is éreztük, hogy Hauser milyen népszerű, milyen szinten számít világsztárnak, a hotel előtt például rajongók hada várta, a városban mindenütt a plakátjai néztek szembe velünk. Az idén még megyünk Montenegróba, Athénban két koncertet is ad majd a csellóművész, amelyen mi is közreműködünk, de Ciprus és Litvánia, illetve ősszel Spanyolország is az állomások közé tartozik. Jövőre Ausztrália, Új Zéland, Japán, Dél-Korea, Kína, az Egyesült Államok, Mexico City és Rio de Janeiro is szerepel a koncertek helyszínei között. Óriási lehetőség ez, ami számos más megkeresést is bevonzott.

– S közben továbbra is dolgozik hazai zenészekkel?

– Király Viktorral közösen írjuk és hangszereljük a zenéket, Radics Gigi dalait én hangszerelem. Pápai Joci zenekarával is folyamatosan fellépünk, nemrég például a Margitszigeten, egy szimfonikus koncerten.

– Közben pedig Lacikával közös daluk hasít a YouTube-on…

– A Mennem kell nézettsége, hallgatottsága meghaladta az egymilliót, amit jó eredménynek tartunk, hiszen hirdetés nélkül értük el ezt a számot. Lacikával nagyon régóta dolgozunk együtt, a zenéket közösen írjuk, és vannak olyan dalok, amelyek a 5-7 milliós nézettségnél tartanak. Érdekesség, hogy a menedzsmentben is szerepet vállalunk, hiszen Lacika fellépéseit a barátnőm szervezi, egyezteti.

– A számos zenei felkérés mellett tördelői, művészeti vezetői állását is megtartotta?

– Igen, továbbra is egy divatmagazin művészeti vezetője vagyok. Szintén dolgozom a Fördős Zé nevével fémjelzett Street Kitchen magazinnak, illetve könyvek borítóit is tervezem.

– Miként gondol szülővárosára, Gyulára?

– Gyula mindig fontos helyet foglal el az életemben. A barátnőmmel is éppen a napokban beszéltünk arról, hogy milyen jó volt felnőni a városban, milyen tökéletes színtere volt a gyermekéveknek. Nagyon sokat jelentettek számomra az ott eltöltött esztendők, azok az alapok, amelyek onnan jöttek. Gyula olyan település, mint Budapest környékén Szentendre, egy igazi ékszerdoboz. A fellépések miatt sajnos kevesebbszer jutok haza, de édesanyámék kéthetente jönnek hozzánk, ami nagyon lényeges, és mindig egy kis darabot elhoznak magukkal a szülővárosomból.