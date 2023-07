Dr. Szigeti Szabolcs, a WHO magyarországi szakértője elmondta, sok jó dolog ered Gyuláról, legyen szó akár a Dürer családról, Erkel Ferencről, vagy akár a tüdőszanatórium gondolatáról. Éppen ezért különös örömmel tölti el az, hogy a vándorkiállítással most a világ is eljöhet egy kicsit Gyulára. Hozzátette, egy olyan kiállítást nyitottak most meg, ami egy, a világ számára igen megrázó történetről szól. Hozzátette, számos területen, így például a művészetekben és az irodalomban is említik máig a tbc-t világszerte, ami nem meglepő, hiszen egyrészt nem tűnt el, ráadásul az elmúlt években ismét egyre több helyen jelenik meg.