– Egy rövid bemutatkozás után a gyerekek megismerkedtek a Naprendszerrel, majd betűtésztából raktak ki bolygóneveket; méretarányokról beszélgettünk, lemodelleztük a Naprendszert; a gyerekek sokat játszottak, az Alfa Holdbázis asztronautáit kellett például megmenteniük a gonosz holdlakóktól. A napészlelés után volt egy kis kreatív feladat: napfoltok rajzolása – sorolta a részleteket a nagyszénási Mira Csillagászati Egyesület vezetője, Ani, aki tavaly is résztvevője volt két nyári tábornak.

A galaxisok és a spektroszkópia tudományát is boncolgatták. Fotó: Facebook

– Akkor is előadásokat, foglalkozásokat tartottunk: Varga Anikó, Ravasz Tamás és én. Anikó kísérleteket mutatott be. Megtanítottuk a gyerekeknek, hogyan tájékozódjanak az égbolton, figurális csillagtérképeket színeztek. Jött segítőnek Lestyán Zoltán, majd Fülepi Dezső. Idén megosztva játék és csillagászat szerepelt a programok között.

– Varga Anikó és Ravasz Tamás tartotta a foglalkozásokat, Frankó Flórián, majd Fülepi Dezső volt a segítőnk. Ahogy teltek a napok, komolyabb vizekre eveztünk: a galaxisok és a spektroszkópia tudományát boncolgattuk. Beszéltünk a Tejútról és a csillagok színképéről. A gyerekek is elkészítették saját spektrográfjukat, amit előtte kidekoráltak. Távcsöves észlelést is tartottunk a település lakosságának, a további napokon, esténként pedig a táborlakóknak szerveztünk távcsöves bemutatót, majd csillagképtúrát az összeállított tematika szerint – mesélte a Kiss György Csillagdát is működtető egyesület elnöke.