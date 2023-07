Javában zajlik a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat által szervezett nyári napközis tábor. Július 3-án kezdtek és augusztus 17-éig minden napra kínálnak valamilyen programot a 42 gyerkőcnek.

A szülők szabadsága véges, a családok nem terveznek nyaralást, ám aki ebben a táborban tölti a vakáció heteit, annak is jut élmény nyárára. A gyerekek között akad olyan is, aki hat éve megszakítás nélkül itt tölti a nyári heteket, ám egyre többen jönnek újak is – ezt már az intézményvezetőtől, Kovalik Angélától és segítő kollégáitól tudtuk meg, miközben a kis csapat nyomába eredtünk: éppen a városi könyvtárban szerveztek részükre elfoglaltságot, kézműveskedést, QR-kód keresést. Kiscsoportokban foglalkoztatták a gyerekeket. Délután érkezett hozzájuk a battonyai Új Szilvia, aki agyagozásra tanította meg őket. Amiket készítettek, azt kiégeti a kézműves, és egy újabb alkalommal azt a tárgyat ki is festik a táborozók.

Ottjártunkkor a könyvtárban játszva tanultak, rajzoltak, színeztek

Fotó: Für Henrik

De a városi intézményekkel is megismerkednek, ellátogatnak a mentőállomásra, a rendőrségre, a tűzoltóságra. Lovas programjuk is van s volt. A határban járva a vadászok közreműködésével a vadetetést, itatást ismerték meg, s mindezt összekötötték traktorozással.

De résztvevői voltak már helytörténeti túrának, a játszótérre is gyakran visszatérnek. A házigazdák célja, hogy lekössék, új élményekhez juttassák a gyerekeket – költséghatékonyan. A tábor alapvetően ingyenes, Mezőkovácsháza önkormányzata saját költségvetéséből támogatja.

A keddi napokat nagyon várják a gyerekek, olyankor a tájházban közösen sütnek, főznek.