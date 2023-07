A Magyar Honvédség 4. Területvédelmi Ezred 101. Területvédelmi Zászlóalj, június közepétől egészen nyár végéig táboroztatja a gyermekeket. A Magyar Honvédség az idei évben összesen ötezer gyermek számára kínál tartalmas időtöltést és izgalmas élményeket.

Hetven énekes közül választották a legjobbnak a békéscsabai énekest, Endrész Ferencet.

Garázdaság vétsége, könnyű testi sértés vétsége és zaklatás vétsége miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség és vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt egy 33 éves szeghalmi férfi ellen, aki volt párját háborgatta és bántalmazta – tájékoztatta hírportálunkat közleményében a Békés Vármegyei Főügyészség.

Békés vármegye egyik legszebben virágosított települése lett idén nyáron is Sarkad – ismertette dr. Mokán István polgármester, hozzátéve, hogy áldozatos, hozzáértő munkát végeztek, illetve végeznek most is a növények folyamatos gondozásával a városgazdálkodási iroda szakemberei és a közfoglalkoztatottak.

A Madzagfalvi Napok keretében évek óta megszervezik a békési fiatalok találkozóját, amelynek célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a helyi fiatalokat. A 2023-as Madzagfalvi Napok keretében augusztus 19-én, szombat délután a Ligetben találkozhatnak a szervezőkkel és a pódiumbeszélgetés résztvevőivel az érdeklődők.

Sokféle módszert alkalmaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hogy kiderítse a fiktív számlázást. Azonban az, hogy valaki azzal bukjon le, hogy olyan takarmányról szól a költségszámlája, amilyet állatai nem esznek meg, mégiscsak különös – ismertették a NAV közleményében.

Munkaebéden tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Tusnádfürdőn a határon túli magyar politikai szervezetek vezetőivel – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Mozdonyvezetőt gázolt halálra a vonat a vasútállomáson. Elütött a vonat egy embert a Ferencváros vasútállomáson, a baleset során a súlyosan megsérült férfi a helyszínen meghalt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.