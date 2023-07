Biztonságban érezhetik magukat a tótkomlósiak és a közeli települések lakói, hiszen évtizedek óta végzik munkájukat a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság tagjai Nagy Sándor parancsnok vezetésével. Az önképzés mellett eszközállományukat is folyamatosan gyarapítják, modernizálják.

Kedvezményes, 50 százalékos alkalmi menettérti vasúti jeggyel lehet utazni az eredetileg szombatra tervezett, ám az időjárás miatt vasárnapra halasztott, 41. Balaton-átúszásra, Révfülöpre, illetve onnan vissza – közölte a MÁV–Volán-csoport csütörtökön az MTI-vel.

Visszaérkeztek Köröstarcsára annak a főként békéscsabaiakból álló vízi expedíciónak a tagjai csütörtökön délután, akik egy korábban megkezdett természetfilm forgatása miatt utaztak a Körösökön keresztül a Tiszára.

A titokzatos tárgyat elemezni fogják, hogy megállapítsák a pontos eredetét.

Négy településről, közel háromszázan vettek részt a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által megrendezett hagyományos Juliális zenés főzőversenyen, amelyet csütörtök a gyulai Wenckheim Stefánia Mária Nappali Központban tartottak.

A Kossuth Rádió 2018 szeptemberében indult, Országjáró című, szombati magazinműsora eddig a Kárpát-medence 343 településére, köztük Békésbe is elkalauzolta a hallgatókat. A 200. jubileumi adás helyszíne a múlt héten Lakitelek, a Hungarikum Liget volt. A műsor szülőatyja, felelős szerkesztője a gyulai Domokos István. Irányításával eddig 11 500 riportalanyt szólítottak meg. Most szombaton délelőtt és délután a Tisza-tóról jelentkeznek be, többek között Czifra Szilvia műsorvezetővel és Szarka Szilárd rádiós főgyártásvezető közreműködésével.

Az idős nő életét a hosszas újraélesztési kísérlet ellenére sem sikerült megmenteni.