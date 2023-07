Csorbáné Dávid Ivett rendőr törzsőrmester elmondta, azért rendezték a fórumot Kovács Júlia Éva rendőr százados, közlekedési alosztályvezetővel és Medve Istvánnal, mert többen keresték meg a Szarvasi Rendőrkapitányságot, miszerint megijedtek attól, hogy a vízen rendőröket láttak. Hozzátette, azért észlelhették a rendőröket, mert az idei szezont úgy kezdék meg, hogy immár a kapitányságuknak is van vízirendészeti hajója, így innentől a holtágon is jelen lesznek, és igyekeznek betartatni a szabályokat a balesetek megelőzése érdekében. Ezen az eseményen pedig főként a szállásadóknak kívánnak segítséget nyújtani abban, hogy miről kell tájékoztatniuk a turistákat, illetve amennyiben a nyaralókkal együtt bérbe adják nekik a különböző vízi eszközöket (például csónak, kajak, kenu, SUP, vagy vízi bicikli), úgy milyen biztonsági felszereléseket szükséges adni melléjük.

Medve István főtörzsőrmester, vízirendészeti KMB-s elmondta, idén a Szarvasi Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Csoportja kiadott egy tájékoztatót Biztonságban vízen és vízparton! címmel. Ez az ezres példányszámban szétszórt kiadvány tartalmazza többek között azt, hogy milyen biztonsági előírásokat kell betartani a vízben való tartózkodás és a vízi közlekedés során. Azonban a járőrözések alatt azt tapasztalták, hogy a legtöbb vendég nem ismeri a tájékoztatót, és nem is kaptak felvilágosítást senkitől a helyi szabályokkal, előírásokkal kapcsolatban. Éppen ezért szeretnék a fórumon keresztül a szállásadókkal megismertetni a kiadványt és annak tartalmát, hiszen a Szarvasra érkező turisták velük találkoznak először, és tőlük informálódnak.

A főtörzsőrmester hangsúlyozta, amennyiben a szálláshellyel együtt bérbe adnak vízi járműveket is, úgy szükséges egy nyilatkozatot is kitölteni. Továbbá tájékoztatni a bérlőt a biztonsági előírásokról, és biztosítani számára például a SUP esetében mentőmellényt. Kiemelte, az említett előírásokról szóló tájékoztatót minden szállásadónak továbbítani fogják e-mail formájában, és javasolják, hogy a házirend mellé függesszék ki azokat.

A fórumon a szállásadók életszerűtlennek véleményezték a SUP-on való mentőmellény használatot. A főtörzsörmester ugyanakkor elmagyarázta, hogy a holtág adottságai miatt veszik a SUP-ot vízi sporteszköznek, amin így kötelező a mentőmellény használata. Ez utóbbiból a választék igen bőséges, olyan verzió is beszerezhető belőle, ami nem zavaró evezés közben. Azonban, ha úszóeszköznek tekintenék a Körös-Holtág területén a SUP-ot, úgy azzal az érvényben lévő fürdőzési szabályozások és tilalmak miatt nem lehetne áthaladni például a hidak alatt, vagy a kikötők mellett. Hiszen ezeken a helyeken tilos a fürdőzés. Ezért választják inkább Szarvason a vízi sporteszközként való besorolást a SUP esetében, mivel így szabadabban evezhetnek vele, viszont mentőmellény szükséges hozzá.