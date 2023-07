A grémium elé került előterjesztésben jelezték, hogy két éve megvizsgálták a kapuk állapotát, és megállapították, hogy azok felújításra szorulnak, mint ahogy azt is, hogy az eddigi helyszín nem megfelelő a számukra az ottani mikroklíma miatt. Tavaly megnézték a Gabonamúzeumot, mint lehetséges helyszínt, és úgy döntöttek, hogy a szélmalom mögötti, a CsabaParkban lévő játszótér felé vezető sétány mentén helyezik ki a rendbe tett kapukat, tájékoztató táblákkal együtt. Az elmúlt időszakban az egyesület közreműködésével, fafaragók önkénteskedésével a 12 kisebb kaput rekonstruálták, felújították, így azokat hamarosan ki is lehet helyezni a Gabonamúzeum területén. A tizenkettőn felül van további három nagy, illetve egy, szinte teljesen tönkrement kapu, a tervek szerint később ezeket is korszerűsítenék, újraalkotnák.

A városi közgyűlés ülésén Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a munkában milyen fontos szerepet vállal a népművészeti egyesület. Opauszki Zoltán tanácsnok remek kezdeményezésnek ítélte a történetet, hiszen méltatlan állapotban voltak a kapuk, fontos, hogy megőrizzék őket. Azzal, hogy a Gabonamúzeum területére, a CsabaPark közelébe kerülnek, több látogatót vonzhat. Varga Tamás alpolgármester kiemelte, hogy ezek a kapuk 1994 óta fontos értékei a városnak, és eltűntek volna, ha most nem mentik meg őket, köszönhetően a népművészeti egyesületnek is.