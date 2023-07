A hagyományok és a helyi értékek is megjelentek

A Betyár Napok alapja a hagyományőrzés, így annak elemeként idén is megrendezték a házi finomságok versenyét, megsütötték Rózsa Sándor pogácsáját, amit körbekínáltak a látogatóknak, valamint megtartották Oszter Sándor Csikósbemutatóját, és a Körösök Völgye Vitézi Bandérium betyár bemutatóját is. Volt továbbá a rendezvényen népzene és néptánc, valamint Kézművesek utcája, interaktív foglalkozásokkal, a család minden tagjának. Továbbá a Helyi értékek kiállítását is bárki szemügyre vehette a Szlovák-Magyar Táj és Alkotóházban.