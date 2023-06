A kötetben számos izgalmas, regényes élettörténet, mai napig üzenettel bíró beszélgetés elevenedik meg. Az érdeklődők a teljesség igénye nélkül Hernádi Judit színművésszel, Amerigo Tot szobrászművésszel, Göncz Árpád akkori köztársasági elnökkel, Simonyi Imre költővel, Vera Blinkennel, az Egyesült Államok korabeli nagykövetének feleségével, azaz rengeteg különleges személyiséggel olvashatnak interjút.

Podcastünkben Árpási Zoltánt egyebek mellett arról is kérdeztük, hogy melyik interjúalanyhoz volt a legnehezebb bejutnia, ahogy arról is faggattuk, hogy milyen nyelven beszélt az amerikai nagykövet feleségével. Arra is kitértünk, hogy miért került az interjúk közé egy riport is a könyvbe.