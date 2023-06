„Ezúton is köszönjük türelmüket, hiszen tudjuk, hogy még mindig van közel 2000 ügyfelünk, elsősorban a kecskeméti régióban, akinél nem állt helyre az áramszolgáltatás. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a most már elsősorban kisfeszültségű oszlopcseréket, hálózatépítést igénylő hálózatszakaszokat a lehető leghamarabb helyreállítsuk” – írták vasárnap délután az MVM közösség oldalán.

„Az MVM Démász békéscsabai, szegedi, bajai régióiból is dolgoznak szakembereink a kecskeméti régió áramellátásának helyreállításán, sőt még az MVM Émász szerelői is besegítenek. Minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat, hogy a mai napon nem végzünk minden, általunk ismert hiba megszüntetésével, ezért továbbra is számítunk ügyfeleink megértő türelmére. Hogy érzékeltessük a rendkívüli helyreállítási ütem nagyságát: szombaton 16 középfeszültségű hálózati üzemzavart állítottak helyre munkatársaink, ami hagyományos körülmények között egy hétre jutó mennyiség lenne” – fogalmaztak az áramszolgáltató oldalán.