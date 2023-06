– Mondta, hogy végzős osztálya van, és hogy pont most vizsgáznak a diákok. Ilyenkor izgul az osztályfőnök is, nem csak a fiatalok?

– Izgulok értük, mert összetett vizsgáról van szó. Volt egy gyakorlati része, majd jött egy írásbeli, most pedig éppen szóbeliznek. Tele vannak izgalommal, így én is. Autószerelők lesznek a szakképesítésük szerint, és örültem, hogy azt mondták a szóbeli megmérettetés előtt, hogy inkább húztak volna történelemből tételt. Pedig ebben a tanévben már nem tanultak történelmet, mivel tavaly leérettségiztek, de azért maradt bennük bőven ismeret, tudás.

– Miért választotta annak idején a pedagógusi, azon belül a történelemtanári pályát?

– Jó tanáraim voltak általános és középiskolában is, sokat olvastam minden témában, regényeket és történelmi könyveket egyaránt. Adódott, hogy ebbe az irányba megyek, és egyszer csak itt találtam magam, hogy történelmet tanítok.

– A történelem melyik része vonzza leginkább?

– A 19. és 20. század történelmét szeretem a legjobban. Hiszen időben közelebb áll hozzánk, jobban megérthetők az összefüggések, izgalmasak a történelmi személyiségek. A jelenünk is jobban kiolvasható, jobban következik az egyes eseményekből napjaink helyzete, a világ kinézete, az, hogy mely országok most a nagyhatalmak. Ráadásul ebből a korból a szöveges források mellett képek, hang- és videófelvételek is rendelkezésre állnak, ezeket szeretem az óráimon is használni. Érdekes, hogy kinek milyen hangja volt, hogyan beszélt, annak milyen hatása volt az emberekre.