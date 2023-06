Beszámolójukból kiderült, Körösladány térségében egy fiatal, Dévaványa közelében pedig egy öreg hím madár bukkant fel. A vándorsólymok főként a sziklás hegységekben költenek, de ebben az időszakban az alföldi tájakon sem meglepő a megjelenésük. A Dévaványai-Ecsegi pusztákon valószínűleg a Bihari-hegységben költő példányok tűntek fel.

A vándorsólymok fiókái mostanra már kirepültek, s szüleik a táplálékszerzés fortélyaira is megtanították őket. A tanítás pedig igen látványosan zajlik: a szülők elkapnak egy zsákmányt, felviszik a levegőbe, ott elengedik, a fiókáknak pedig el kell kapniuk. Amikor már önállóan is sikeresen tudnak vadászni, akkor útra kelnek a bőséges táplálékbázist kínáló területek felé. A Körösladány mellett megfigyelt fiatal madár is ilyen idei kelésű példány, amely már önállóan is tud zsákmányt szerezni.

Mire a fiatal vándorsólymok képesekké válnak a vadászatra, addigra a seregélyek, örvös galambok fiókái is kirepülnek, s kitűnő prédául szolgálnak a vándorsólymok számára. Ezek a ragadozó madarak egészen addig itt maradnak, amíg a térségben nem növekszik meg őszre a parlagi sasok száma. Utóbbiak ugyanis előszeretettel elveszik, elrabolják a tőlük a táplálékot.

Végül elmondták, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén továbbra sem költenek vándorsólymok. Reményre ad okot azonban az, hogy Magyarországon már nem csak a hegységekben, hanem a síkvidékek hegylábi régióiban is megjelentek költőfajként. Előbb-utóbb minden bizonnyal a Dél-Alföldön is költenek majd.