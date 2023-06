Mucsi András önkormányzati képviselő hírportálunkhoz eljuttatott közleményében kifejtette, felháborító dolognak volt tanúja szerda délután az Epresköz elején.

– Helyi lakosok hívtak ki, és elkészítettem néhány képet a látványról. Az utca elején, amely a fák lombkoronája miatt néhány méteren elég sötét, két fát dekoráltak ki alkoholfogyasztó barátaink üres üvegekkel. A „művészet” önmagában nem lenne baj, de az éjszakai hangoskodás annál inkább, valamint az, hogy az üvegekből sikerült ezekből jó néhányat összetörni az úttesten. Ez rendkívül veszélyes elsősorban a kerékpárokra, de az autóknak sem tesz feltétlenül jót – emelte ki Mucsi András, aki az ügyben megkereste Jánosi Péter békési rendőrkapitányt, valamint Gyarmati Sándort, a helyi a polgárőrség elnökét, és kérte, hogy éjszakánként járőrözzenek arra, hátha meg lehetne csípni „vicces kedvű barátaikat”.

Hozzátette, a tavalyi év során rakatott az utcasarokra egy LED-világítással működő kandelábert, de sajnos ez nem jelent kellő elrettentő erőt.

– Fontos, hogy leszokjon az ott italozó-mulatozó kör arról, hogy oda járjon éjszakánként – hangsúlyozta. – A polgárőrség vezetőjével ma folytatott beszélgetésben szót ejtettünk a Tóth utcai helyzetről is. A helyiek jelezték felém, hogy az üresen álló, ablak nélküli iskolaépületbe fiatalok mászkálnak be, és félelmet keltenek a környéken lakókban. Gyarmati Sándor elnök ígéretet tett arra is, hogy mind az Epresközt, mind a Tóth utcát felkeresik a járőreik, és fokozott figyelemmel fogják kísérni a két helyszínt.