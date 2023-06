Versenyen kívül indult egy békéscsabai felnőtt csapat – mely automatikusan az országos döntőbe jutott –, valamint aradi és szabadkai vöröskeresztes társaságok is.

A szervezők nevében Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének elnöke kiemelte, tevékenységeik között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítása, és a humanitárius szemléletmód terjesztése.

Kárász László, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Békés vármegyei vezető mentőtisztje volt a zsűri elnöke, mentőtiszt és -ápoló munkatársai vettek még részt a pontozásban. Kárász László elmondta, többségében jól oldották meg a gyakorlati feladatokat is a csapatok. Szerepelt ezek között stroke-tünetek felismerése, és a beteg ellátása a mentők kiérkezéséig, elvágott karú ember, lázas, nehezen lélegző, covidos beteg ellátása egyaránt. Epilepsziás görcs miatti rosszullét után újraélesztést is végre kellett hajtaniuk a csapatoknak, félautomata defibrillátor alkalmazásával is. Miként dartsnyíl okozta szemsérülést is. Memóriajavító gyógyszerek túlzott beszedése által okozott, felfokozott pszichés zavaroknál szintén tudniuk kellett a versenyzőknek, hogy mi a teendőjük. Alkohol miatti eszméletvesztésnél végzett gyors beavatkozásukat is pontozták.

A zsűri értékelte a biztonságos környezet kialakítását, az ellátás szakmaiságát (elsősegélynyújtás technikája), a lelki támogatást, a csapatmunkát és a segélyhívást. Az általános iskolásoknál a szarvasi szlovák iskola, a középiskolásoknál a békéscsabai Szent-Györgyi technikum csapata győzött, és jutott be az országos döntőbe, melynek tervezett helyszíne és időpontja: Szolnok, 2023. szeptember 16.